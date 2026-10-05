Herec je v nové roli k nepoznání, a musí v ní zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. Film oscarového režiséra Alejandra G. Iñárritu vydělal celosvětově 20 milionů dolarů, přitom stál šestinásobně více.
Z filmu Digger, který ve čtvrtek vstoupil také do českých kin, bude jeden z největších kasovních propadáků roku. Ztráta téměř 100 milionů dolarů bude pro studio Warner Bros. citelná.
Nejde navíc o první flop Warnerů v letošním roce. Komiksová Supergirl v kinech vydělala 126 milionů dolarů, zatímco její rozpočet se vyšplhal k částce okolo 180 milionů dolarů. Do uváděných částek se navíc nezapočítávají náklady na marketingové kampaně k uvedení filmu.
Ani samotný Cruise nemá co se týče finančních úspěchů svých filmů nejlepší období. Poslední přírůstek do série Mission: Impossible s podtitulem The Final Reckoning vydělal sice více, než stál, v kontextu masivní marketingové kampaně ale výdělek necelých 600 milionů dolarů zůstal značně za očekáváním studia.
Digger je pro Cruise nejméně výdělečným filmem od uvedení nízkorozpočtového válečného snímku Hrdinové a zbabělci v roce 2007. Cruise na sociálních sítích uvedl, že natáčení Diggera bylo „nezapomenutelné“ a je „pyšný na to, co společně s dalšími talentovanými umělci vytvořili“.
DIGGER is officially in theaters and I am so honored to have had the opportunity to create this film alongside such talented artists. Thank you to the entire cast and crew for your dedication, hard work, and joy. The experience was truly unforgettable and I’m so proud of what we created. 1/3— Tom Cruise (@TomCruise) October 3, 2026
Studio Warner Bros., které za všemi třemi snímky stojí, se za pár dní spojí s konkurentem Paramountem do konglomerátu Skydance. Za odkoupení Warnerů zaplatí Paramount 111 miliard dolarů.