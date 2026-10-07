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OFFSTAGE: Hostem dalšího dílu je Hugo Toxxx. Celý díl si už nyní můžeš pustit na našem YouTube
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dnes 7. října 2026 v 17:30
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Vojtěch Tkáč

OFFSTAGE: Hostem dalšího dílu je Hugo Toxxx. Celý díl si už nyní můžeš pustit na našem YouTube

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Člen nejprve K.O Kru, následně Supercrooo přijal naše pozvání do dalšího dílu série OFFSTAGE.

V rozhovoru s naším šéfredaktorem Vojtou Tkáčem probrali co je špatně na pořadu Superstar, jak je strach k h*vnu a spoustu dalšího. Celý čtyřicetiminutový rozhovor si už nyní můžeš pustit na YouTube Refresheru.

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