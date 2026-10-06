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KVÍZ: Otestuj své znalosti z doby vydání posledního GTA. Vzpomeneš si, jaký fenomén ovládl sociální sítě?
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dnes 6. října 2026 v 13:00
Čas čtení 0:18

KVÍZ: Otestuj své znalosti z doby vydání posledního GTA. Vzpomeneš si, jaký fenomén ovládl sociální sítě?

Ondřej Mrázek
Ondřej Mrázek
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Byl to rok, kdy jsme poprvé vstoupili do Los Santos v GTA V, tančili na virální hit a v kinech tajili dech u oscarové sci-fi. Jak dobře si tu dobu pamatuješ?

Jak si pamatuješ dobu okolo vydání GTA V?
Jak si pamatuješ dobu okolo vydání GTA V? Zdroj: Rockstar Games / volně k užití

Zdá se to jako nedávno, kdy jsme poprvé vložili disk s pátým dílem legendární série Grand Theft Auto do našich konzolí. AI byla tou dobou zatím jen v Terminátorovi, nejchytřejší věc na našich telefonech byly snímače na otisky prstů a z rádií se ozývaly neovladatelně chytlavé hitovky. Jo, na tom posledním se zas až tolik nezměnilo. Připravili jsme pro tebe teď 10 otázek, které prověří, jak dobře si éru spojenou s příchodem jedné z nejúspěšnějších her historie vlastně pamatuješ.

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Kvíz
KVÍZ: Otestuj své znalosti z doby vydání posledního GTA. Vzpomeneš si, jaký fenomén ovládl sociální sítě?
1 10
V jakém roce přesně vyšel pátý díl Grand Theft Auto (GTA V) na konzole PlayStation 3 a Xbox 360?
Září 2012
Září 2013
Říjen 2014
2 10
Která hudební pecka ovládla v roce 2013 světové hitparády a rádia?
Pharrell Williams – Happy
Luis Fonsi – Despacito
Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk
3 10
Která nová generace herních konzolí vstoupila na trh koncem roku 2013, několik týdnů po vydání GTA V?
PlayStation 3 a Xbox 360
PlayStation 4 a Xbox One
PlayStation 5 a Xbox Series X
4 10
Kdo byl v roce 2013 zvolen a ujal se úřadu jako český prezident?
Václav Klaus
Petr Pavel
Miloš Zeman
5 10
Který sci-fi film režiséra Alfonse Cuaróna se Sandrou Bullock v roce 2013 okouzlil kina i akademii?
Interstellar
Počátek (Inception)
Gravitace (Gravity)
6 10
Jaký virální internetový fenomén a tancovačka plnila sociální sítě v prvních měsících roku 2013?
Harlem Shake
Gangnam Style
Ice Bucket Challenge
7 10
Který chytrý telefon od Apple byl novou vlajkovou lodí roku 2013 a jako první přinesl čtečku otisků prstů Touch ID?
iPhone 4S
iPhone 5S
iPhone 6
8 10
Který ikonický seriál odvysílal v září 2013 svou finálovou epizodu?
Perníkový táta (Breaking Bad)
Hra o trůny (Game of Thrones)
Živí mrtví (The Walking Dead)
9 10
Kolik hratelných hlavních postav (protagonistů), mezi kterými šlo v příběhu přepínat, GTA V přineslo?
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10 10
Která animovaná pohádka od Disneyho měla premiéru v roce 2013 a stala se celosvětovým hitem?
Ledové království (Frozen)
Zootropolis: Město zvířat (Zootopia)
Na vlásku (Tangled)
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Náhledový obrázek: Rockstar Games / volně k užití
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