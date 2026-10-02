Urker zemřel ve čtvrtek u sebe doma v Lousianě, kde ho našel někdo z rodiny.
Informaci přinesl server People, úmrtí mu potvrdil blízký rodinný příslušník. Ken zemřel přesně v den svých 34. narozenin. Příčina úmrtí je podle informací Variety stále předmětem vyšetřování. Gypsy nicméně People řekla, že se Ken měl předávkovat, není ale zřejmé, zda tak učinil naschvál.
Gypsy Rose svému druhovi prý ještě měla popřát, stihla mu napsat narozeninovou zprávu. Odpovědi se však nedočkala. Jejího partnera měl mrtvého najít její bratr Dylan s manželkou. Zprávu o úmrtí sdílela i Kenova sestra ve svém večerním TikTok streamu. Svým sledujícím se svěřila, že jeho poslední slova směrem k ní byla „mám tě rád“. Gypsy Rose a Ken spolu měli dceru, Arora Raina se narodila v prosinci 2024. Pár se dal poprvé dohromady, když si Gypsy ještě odpykávala trest za vraždu své matky. Usmrtila ji v roce 2015 poté, co ji „Dee Dee“ roky týrala a podrobovala nepotřebným lékařským procedurám.
Ken Gypsy Rose v roce 2018 požádal o ruku, o rok později se ale zásnuby zrušily a dvojice se na pár let rozešla. Gypsy Rose se mezitím stihla vdát za někoho jiného, v roce 2024 se ale vrátila právě ke Kenovi.