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Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
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Tento článek je sponzorován společností Weleda.
dnes 2. října 2026 v 8:30
Čas čtení 2:02
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Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou

Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
Zdroj: Dupe / Jayda Anderson
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S koncem léta a nástupem podzimu je na čase updatovat svoji skincare rutinu. Přinášíme ti pět tipů, jak si udržet glowy pleť i v chladných teplotách, dopřát jí výživu po slunečných dnech a ochránit ji před vlivy počasí.

Po měsících strávených na slunci, v horku a vlhku se často potýkáme s ucpanými póry, hyperpigmentací a dehydratací. Na podzim je čas vstoupit do klidnější éry péče o pleť a vrátit se ke zklidnění, regeneraci a posílení kožní bariéry. Jak svou rutinu upravit, aby pleť podzimní sezónu nejen přežila, ale doslova zářila?

1. Vyměň čistící gel za krémové mléko

Jakmile venku klesnou teploty a vzduch ztratí letní vlhkost, odlehčené gely a pěnivé čistice mohou začít pleť zbytečně vysušovat a dráždit. Podzim je ideální čas přejít na výživnější, krémovou texturu. Krémové čistící produkty a mléka dokážou z pleti jemně odstranit nečistoty bez toho, aby ji připravily o její přirozenou ochrannou vrstvu. Pleť po nich zůstane vláčná, jemná a připravená na další kroky.

2. Doplň hydrataci a rozjasnění

Hitem letošní sezóny jsou produkty s jemnou mléčnou texturou – od tonik a esencí až po hybridní báze pod makeup. Mléčné produkty nabízejí lehkou, ale přesto hloubkovou hydrataci, která se okamžitě vstřebává a na obličeji nezanechává těžký ani mastný film. Navíc skvěle fungují jako zklidňující vrstva, která pleť rozzáří na celý den.

Jestli hledáš produkt, který zklidní podráždění po létě, a zároveň okamžitě vrátí pleti zdravou šťavnatost, sáhni po lehkých boosterech a rozjasňujících kapkách. Ty fungují samostatně, ale pár kapek můžeš přimíchat i přímo do tvého oblíbeného krému pro rychlý „glass skin“ efekt. Skvělým příkladem jsou Weleda Skin Food Glow Serum Drops s extraktem z lékořice pro sjednocení tónu pleti.

Weleda sun drops
Zdroj: Refresher / Hanka Čerepkaiová
Weleda je švýcarská značka přírodní a bio kosmetiky s více než stoletou tradicí, certifikovaná prestižním standardem NaTrue. Byla založena v roce 1921 a staví na holistickém přístupu k péči o tělo, přičemž klíčové rostlinné ingredience si pěstuje ve vlastních biodynamických zahradách. 
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3. Návrat exfoliačních kyselin a zklidňujících složek

Vzhledem k tomu, že sluneční paprsky už nemají takovou sílu, nastává vhodnější období na vyhlazení textury a redukci pigmentových skvrn, které po sobě zanechalo léto. Do večerní péče můžeš zařadit kyselinu mandlovou, mléčnou nebo glykolovou. Zároveň ale dbej na regeneraci – současný trend velí nezatěžovat pleť až na hranici podráždění, ale kombinovat aktivní látky se zklidňujícími složkami (jako je ektoin nebo peptidy), které udržují kožní bariéru v bezpečí.

4. Vsaď na hutnější krém a poctivou ochranu kožní bariéry

Chladnější počasí, větrné dny a přechody ze zimy do vyhřátých místností dají pleti pořádně zabrat. Abys zabránil*a dehydrataci a pnutí, je čas vyměnit lehké letní emulze za poctivou výživu bohatou na rostlinné oleje, lipidy a ceramidy. Pokud navíc hledáš způsob, jak pleti dodat plnost a pružnost bez estetických zákroků, zaměř se na výživné balzámy a peptidy, které stimulují obnovu buněk.

Pro intenzivní výživu se hodí nestárnoucí klasika Weleda Skin Food. Jejich ikonický krém letos slaví neskutečných sto let své existence, takže ho teď navíc pořídíš ve speciálním setu.

Weleda
Zdroj: Refresher

5. Nepolevuj v nošení SPF

To, že se dříve stmívá a sluníčko už tolik nehřeje, neznamená, že můžeš schovat opalovací krém do šuplíku. SPF je nutnost. Navíc, pokud na podzim používáš exfoliační kyseliny nebo retinoidy, tvá pleť je vůči UV záření ještě citlivější. Naštěstí jsou dnešní podzimní formule lehké, nezanechávají bílý film a perfektně sedí i jako podklad pod makeup.

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Náhledový obrázek: Dupe / Jayda Anderson
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