S koncem léta a nástupem podzimu je na čase updatovat svoji skincare rutinu. Přinášíme ti pět tipů, jak si udržet glowy pleť i v chladných teplotách, dopřát jí výživu po slunečných dnech a ochránit ji před vlivy počasí.
Po měsících strávených na slunci, v horku a vlhku se často potýkáme s ucpanými póry, hyperpigmentací a dehydratací. Na podzim je čas vstoupit do klidnější éry péče o pleť a vrátit se ke zklidnění, regeneraci a posílení kožní bariéry. Jak svou rutinu upravit, aby pleť podzimní sezónu nejen přežila, ale doslova zářila?
1. Vyměň čistící gel za krémové mléko
Jakmile venku klesnou teploty a vzduch ztratí letní vlhkost, odlehčené gely a pěnivé čistice mohou začít pleť zbytečně vysušovat a dráždit. Podzim je ideální čas přejít na výživnější, krémovou texturu. Krémové čistící produkty a mléka dokážou z pleti jemně odstranit nečistoty bez toho, aby ji připravily o její přirozenou ochrannou vrstvu. Pleť po nich zůstane vláčná, jemná a připravená na další kroky.
2. Doplň hydrataci a rozjasnění
Hitem letošní sezóny jsou produkty s jemnou mléčnou texturou – od tonik a esencí až po hybridní báze pod makeup. Mléčné produkty nabízejí lehkou, ale přesto hloubkovou hydrataci, která se okamžitě vstřebává a na obličeji nezanechává těžký ani mastný film. Navíc skvěle fungují jako zklidňující vrstva, která pleť rozzáří na celý den.
Jestli hledáš produkt, který zklidní podráždění po létě, a zároveň okamžitě vrátí pleti zdravou šťavnatost, sáhni po lehkých boosterech a rozjasňujících kapkách. Ty fungují samostatně, ale pár kapek můžeš přimíchat i přímo do tvého oblíbeného krému pro rychlý „glass skin“ efekt. Skvělým příkladem jsou Weleda Skin Food Glow Serum Drops s extraktem z lékořice pro sjednocení tónu pleti.
3. Návrat exfoliačních kyselin a zklidňujících složek
Vzhledem k tomu, že sluneční paprsky už nemají takovou sílu, nastává vhodnější období na vyhlazení textury a redukci pigmentových skvrn, které po sobě zanechalo léto. Do večerní péče můžeš zařadit kyselinu mandlovou, mléčnou nebo glykolovou. Zároveň ale dbej na regeneraci – současný trend velí nezatěžovat pleť až na hranici podráždění, ale kombinovat aktivní látky se zklidňujícími složkami (jako je ektoin nebo peptidy), které udržují kožní bariéru v bezpečí.
4. Vsaď na hutnější krém a poctivou ochranu kožní bariéry
Chladnější počasí, větrné dny a přechody ze zimy do vyhřátých místností dají pleti pořádně zabrat. Abys zabránil*a dehydrataci a pnutí, je čas vyměnit lehké letní emulze za poctivou výživu bohatou na rostlinné oleje, lipidy a ceramidy. Pokud navíc hledáš způsob, jak pleti dodat plnost a pružnost bez estetických zákroků, zaměř se na výživné balzámy a peptidy, které stimulují obnovu buněk.
Pro intenzivní výživu se hodí nestárnoucí klasika Weleda Skin Food. Jejich ikonický krém letos slaví neskutečných sto let své existence, takže ho teď navíc pořídíš ve speciálním setu.
5. Nepolevuj v nošení SPF
To, že se dříve stmívá a sluníčko už tolik nehřeje, neznamená, že můžeš schovat opalovací krém do šuplíku. SPF je nutnost. Navíc, pokud na podzim používáš exfoliační kyseliny nebo retinoidy, tvá pleť je vůči UV záření ještě citlivější. Naštěstí jsou dnešní podzimní formule lehké, nezanechávají bílý film a perfektně sedí i jako podklad pod makeup.