VIDEO: Finální trailer na Vánoční koledu s Johnnym Deppem je tu. Vyrazíš do kina?

Už v listopadu přijde do kin nová adaptace vánoční klasiky, povídky Vánoční koleda Charlese Dickense s názvem Vánoční koleda. Coby ústřední podivín v ní zazáří Johnny Depp.
Ebenezer nenávidí všechno, co mají rádi ostatní lidé. Trnem v oku mu jsou pak speciálně Vánoce. Sám má totiž slabost pro jedinou věc – peníze.
Známý příběh o největším haterovi Vánoc už se dočkal filmového zpracování vícekrát, nejznámější se asi stalo to z roku 2009 s Jimem Carreym v hlavní roli.
Štafetu v roli Ebenezera Scrooge za něj převzal Depp. A my už víme, jak bude v roli hamižníka vypadat. Čerstvě totiž Paramount zveřejnil trailer očekávané vánoční novinky.
V roli Ebenezerova upracovaného podřízeného se objeví Rupert Grint. Jako Bob Cratchit má jediné přání, strávit Vánoce s rodinou. Jeho šéf mu ale dělá ze života peklo. Jeho záškodnictví si s ním přijdou vyřídit čtyři duchové. Co se starým podivínem zmůžou, zjistíš už od 12. listopadu, na kdy je naplánovaná česká premiéra.
Režisér navíc slibuje, že jeho duchové budu ti nejstrašidelnější. „Podle mě ještě nikdo nenatočil verzi, kde by ti duchové byli doopravdy strašidelní, tak jsem to zkusil,“ nechal se slyšet.