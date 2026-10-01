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„Cena za mlčení je vyšší“. Proč už za podporu Palestiny hollywoodským hvězdám nehrozí cancel?
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dnes 1. října 2026 v 13:00
Čas čtení 5:47

„Cena za mlčení je vyšší“. Proč už za podporu Palestiny hollywoodským hvězdám nehrozí cancel?

„Cena za mlčení je vyšší“. Proč už za podporu Palestiny hollywoodským hvězdám nehrozí cancel?
Zdroj: Spencer Platt/Getty Images
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Válka Izraele a Hamásu trvá skoro tři roky a hollywoodské hvězdy za upozorňování na průběh genocidy v Gaze už nepřicházejí o práci. Nálada ve společnosti se proměnila, dlouholetá dominantní podpora Hollywoodu Izraele ale jen tak neskončí.

V pátek vystoupil v rámci Valného shromáždění OSN také izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zatímco palestinský šéf od Bílého domu nedostal víza, mezinárodním trestním tribunálem stíhaný válečný zločinec a blízký přítel Donalda Trumpa, Netanjahu, ano.

Proti jeho účasti se vymezilo několik tisíc osob. Mezi nimi také legendární herečka Susan Sarandon, kterou můžeš znát z filmů Thelma & Louise nebo Rocky Horror Picture Show. Newyorská policie ji zatkla z nedovoleného bránění provozu, protože neuposlechla nařízení pořádkových služeb.

 
 
 
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Společně se Sarandon policie zadržela také jednu z nejvýraznějších televizních hvězd současnosti, Hannah Einbinder. „Pokud fotografie, na nichž jsem já a moji přátelé zatčeni při protestu proti hanebné návštěvě Netanjahua v New Yorku, dokážou něčím upoutat pozornost, přeji si, ať je to na zničující genocidní válku, kterou (Netanjahu) vede proti palestinskému lidu a obyvatelům jižního Libanonu,“ napsala krátce po svém propuštění na Instagram hvězda seriálu Hacks a momentálně v kině běžícího meta queer hororu Sex a smrt v kempu Miasma.

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Účast Sarandon a Einbinder na protestu není překvapivá – obě herečky podporují Palestinu dlouhodobě. Jedinými výraznými osobnostmi v davu také nebyly – na protestu se objevila i hvězda letošní Odyssey Elliot Page, Cynthia Nixon (znáš z role Mirandy v Sexu ve městě), fotografka Nan Goldin nebo dvě ze tří členek kapely boygenius, Julien Baker a Lucy Dacus.

Co je nový antisemitismus?

Překvapivé se na první pohled může zdát, že účast osob na protestu vyvolala jen mírně negativní reakce. Naopak, pokud vůbec nějakou vlnu zvedla, dočkalo se vyjádření názoru převážně reakcí pozitivních. Upozorňování na válečné zločiny páchané Izraelem v Gaze a uplatňování koloniální politiky na Západním břehu už v Hollywoodu není tabu.

Kalifornská filmová mekka je složitým, proměnlivým ekosystémem. Hraje v něm roli mnoho socioekonomických faktorů, většina z nich podmíněných neméně složitým vlastnickým systémem, kterému dominuje několik klíčových hráčů v podobě velkých studií.

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Většina z nich se po útoku Hamásu 7. října 2023 plynule a bezmezně překlenula na stranu Izraele. Zde bys měl*a vzít v potaz zásadní věc: ve Spojených státech, podobně jako v Česku, funguje velmi silná proizraelská lobby. Její moc prorůstá do prakticky všech odvětví od big techu až k nejbližším lidem amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho předchůdce Joea Bidena.

Podpora Palestiny a upozorňování na dlouholetý útlak jejích obyvatel se v proizraelsky laděné společnosti začala rámovat jako projevy antisemitismu, tedy ideologické nenávisti proti židovskému obyvatelstvu. Tento aktivní posun v definici pojmu historička Donatella della Porta označuje jako nový antisemitismus. Tím se myslí falešná obvinění z nenávisti vůči Židům na základě kritiky představitelů státu Izrael a jeho válečné štvanici vůči civilnímu palestinskému obyvatelstvu (pokud se o pojmu chceš dozvědět víc, redakce doporučuje knihu zmíněné autorky Morální panika a represe: Zneužívání boje proti antisemitismu v Německu).

Podporuješ Palestinu? Ruším tě!

Překlenutí narativu do chápání antisemitismu jako kritiky Izraele a jeho postupu v Gaze se odrazilo i v Hollywoodu. Americká herečka Melissa Berrara ještě v říjnu 2023 na svém Instagramu obvinila Izrael z páchání genocidy a úmyslném vraždění palestinských matek a dětí. „Další nenávist už nepotřebujeme. Ne islamofobii, ne antisemitismu,“ stálo v příspěvku, kvůli kterému ji produkční společnost Spyglass následně vyhodila z hlavní role ve filmu Vřískot 7.

Vreskot
Zdroj: Paramount Pictures

„Nemáme žádnou toleranci vůči antisemitismu ani podněcování nenávisti v jakékoli formě, včetně nepravdivých narážek na genocidu, etnické čistky, zkreslování holokaustu nebo čehokoli, co zjevně překračuje hranici a stává se nenávistným projevem,“ uvedla ve vyjádření Spyglass.

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Podobný osud čekal i zmíněnou Susan Sarandon, se kterou ukončila spolupráci agentura United Talents kvůli výroku na propalestinském protestu v New Yorku v listopadu 2023. „V současné době se mnoho lidí bojí být Židy a zažívají na vlastní kůži, jaké to je být v této zemi muslimy, kteří jsou často terčem násilí,“ řekla Sarandon účastníkům s poukázáním na americké Židy obávající se z nárůstu antisemitismu. Za tento výrok se později herečka omluvila. Při premiéře jejího nového filmu na festivalu v Benátkách letos na podzim uvedla, že „kvůli mocenským strukturám jí byly odebrány role ve filmech, protože některé agentury stále filmařům hlásají, aby mě nezaměstnávali.“

Po letech obě herečky přiznávají, že aktivní podpora Palestiny v prvních týdnech po 7. říjnu je dala na hollywoodský „blacklist“. Sarandon ale s novým snímkem The Echo Chamber sbírá velkou chválu, zatímco Berrara sklidila úspěch v seriálu The Copenhagen Test a připravuje další tři snímky.

Izrael stále vraždí

Od roku 2023 ale uběhla dlouhá doba. Izrael včetně Benjamina Netanyahua byl organizacemi OSN i Amnesty International za své kroky v Gaze obviněn z páchání válečných zločinů včetně genocidy. Útoky vůči civilnímu obyvatelstvu pokračují i přes vyhlášení příměří s Hamásem. Za tři roky aktivní ofenzivy v Gaze Izrael zavraždil přes 76 tisíc obyvatel a dalších 176 tisíc zranil. Skutečný počet je zřejmě ještě vyšší.

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Netanjahuova vláda dále rozpoutala otevřený konflikt s Íránem, jehož mediální zachycení se soustředí především na propustnost Hormuzského průlivu, důležité tepny pro lodní dopravu. Stát také neoficiálně podporuje rozšíření nelegálních osad na Západním břehu a postupně zabírá území také v Libanonu.

Argument útoku 7. října přestává stačit jako obhajoba genocidy i pro nejzarytější podporovatele Izraele, a podporu palestinskému lidu se nebojí vyjádřit celebrity ani obyčejní lidé. V roce 2025 získal Oscara za nejlepší dokumentární film snímek No Other Land, zachycující brutální vysidlování původního obyvatelstva Západního břehu izraelskými osadníky.

Na předávání cen Emmy téhož roku Hannah Einbinder způsobila virální moment provoláním hesla „go Birds, fuck ICE, Free Palestine.“ Španělský herec Javier Bardem na stejné akci oblékl tradiční palestinský šátek kefíja, a hvězda Sex Education Aimee Lou Wood zase nesla odznáček odkazující na podporu hnutí artists4palestine. Nejdůležitější iniciativou byla výzva Film Workers For Palestine, kterou podepsalo přes 5000 lidí působících ve filmovém průmyslu.

@thespillpod Supporting Actress In A Comedy 👏👏👏 Hannah Einbinder delivers her acceptance speech at The Emmy Awards. #emmys #hacks #hannaheinbinder #avadaniels #emmys2025 ♬ original sound - The Spill Podcast

Jeho aktéři už se o svou budoucnost tolik nebojí, alespoň ne jako dříve. „Myslím, že vědí to samé, co vím já, a to, že cena za mlčení je vyšší,“ uvedla letos pro Variety Einbinder. „Mlčení si vybírá větší daň a člověk si prostě musí správně stanovit priority.“ Proměnu společenského chápání izraelské válečné štvanice už nemohou potlačovat ani vrcholní funkcionáři. Palestina však stále nemá v Hollywoodu vyhráno.

Kdo z Hollywoodu má blízko k Netanjahuovi?

Upadající tenze okolo veřejné podpory Palestiny nutně neznačí větší ambice hollywoodských činitelů zvýšit Palestincům podporu. Naopak, oproti jiným společenským problematikám v předchozích letech - pandemie covid-19, opioidová krize a válka na Ukrajině – většina vrcholných aktérů filmařského průmyslu okolo palčivého tématu přešlapuje.

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Mnoho prominentních filmových či televizních postav Izrael nadále podporuje, a to včetně ignorování obvinění z genocidy, která se na stát nadále valí. Komik Jerry Seinfeld označil volání po svobodné Palestině jako zástěrku pro vyjádření nelibosti vůči Židům a jeho podporovatele přirovnal ke krajně-pravicové rasistické skupině Ku Klux Klan.

Zřejmě nejvýraznější dopad na postupné otevírání debaty o izraelsko-palestinském konfliktu bude mít plánovaný odkup konglomerátu Warner Bros. Discovery konkurenční společností Paramount Skydance. Šéf Skydancu, mediální magnát David Ellison, má na Izrael a Benjamina Netanjahua velmi úzké vazby. Jeho otec, zakladatel firmy Oracle a druhý nejbohatší muž světa, Larry Ellison, je Netanjahuův blízký přítel. Izraelský premiér trávil dovolenou na Ellisonově ostrově na Havaji a v roce 2021 měl dostat nabídku na práci v Oraclu za 450 tisíc dolarů ročně.

Larry Ellison pak v roce 2017 daroval izraelské armádě jeden z největších darů v historii – 16,6 milionů dolarů. Syn David sice dříve slíbil, že Paramount Skydance nebude se svojí mediální divizí, kam patří například stanice CBS nebo MTV, angažovat v podporách politických stran. Před uzavřením dohody ohledně odkoupení Warner Bros. Discovery se ale sešel s Donaldem Trumpem, kterému měl přislíbit velké změny ve stanici CNN, kterou Trump dlouhodobě kritizuje. Kdysi jel také s otcem za Netanjahuem do Izraele a popsal „velký vděk za vše, co Netanjahu pro stát Izrael udělal a dělá“.

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Vrací se cenzura do USA?

Kulturní průmysl v USA se pod Trumpovou vládou potýká s opakovanými pokusy o cenzuru, které úspěšná fúze Paramountu a Warnerů pravděpodobně výrazně ulehčí. Finanční důvody zrušení populární kritické late show moderátora Stephena Colberta provázely spekulace, že souvisí s dohodou o mimosoudním vyrovnání, kterou dva týdny předtím uzavřeli Donald Trump a mateřská společnost sítě Paramount Global v rámci žaloby, kterou Trump proti CBS podal v prosinci 2024.

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Tehdy tvrdil, že došlo k zavádějícímu sestříhání vysílání pořadu 60 Minutes s tehdejší demokratickou prezidentskou kandidátkou Kamalou Harris. Za Colberta se tehdy postavili další moderátoři David Letterman nebo Jimmy Kimmel. Jeho show pod tlakem republikánských činitelů televize ABC zastavila v září 2026 po komentování smrti krajně-pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Následně ji po týdnu opět obnovila.

Hollywood tak bude i v dalších letech zřejmě čelit velkému tlaku, který amplifikování různých politických problematik – včetně genocidy Palestinců v Gaze – ztíží. Současné kritické hlasy se zastrašit nenechaly, a dopomohly k alespoň částečné proměně společenské nálady vůči nepříčetnému vraždění. V následujících letech to ale zřejmě budou mít těžší.

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