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Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
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dnes 1. října 2026 v 13:30
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Hana Divišová/refresher.sk

Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun

pokémonová karta Zdroj: FANATICS COLLECT
pokémonová karta Zdroj: FANATICS COLLECT
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Hana Divišová/refresher.sk
Náhledový obrázek: Fanatics Collect
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