Chceš vidět film, který otřásl izraelskou společností? Dokument NAZA uvedou pražská Aerokina

Režisérům filmu, který otřásá izraelskou společností (i když ho téměř nikdo zatím neviděl), je vyhrožováno odebráním občanství. Na prestižním festivalu v Benátkách získal film Zvláštní cenu poroty a obrovský úspěch.
Termín „NAZA“ označuje tzv. collateral damage, tedy civilní oběti, ke kterým dojde při vojenském útoku. Ve stejnojmenném dokumentu 25 současných i bývalých členů*ek izraelské armády popisuje, jak se podíleli*y na masovém zabíjení civilistů v Gaze.
Dokument v limitovaném uvedení zatím pěti ohlášených projekcí uvedou pražská Aerokina, pod která spadá letenské Bio Oko a kina Aero, Světozor, Přítomnost a Lucerna. Seznam projekcí najdeš zde.
Izraelská vojenská ofenzíva v Gaze proběhla v reakci na teroristický útok organizace Hamás na jih Izraele, při kterém zemřelo přes 1200 osob. Izraelská několikaletá odveta si vyžádala přes 74 tisíc obětí a 176 tisíc zraněných osob.
Postup židovského státu v Gaze byl označen jako genocida jak ze strany OSN, tak Amnesty International. IDF obvinění z genocidy a cíleného útočení na civilisty odmítají. Dokument NAZA a svědectví v něm podané mají tvorbu zločinů přiblížit.
„Využili jsme nabídky, protože s mezinárodním distributorem filmu už máme zkušenost. Navíc předpokládáme, že o tenhle dokument bude zájem, a českým divákům ho chceme zprostředkovat. Tak jsme po té možnosti skočili a realizujeme ji,“ řekl Refresheru ředitel a dramaturg kina Aero Jiří Flígl.
Prvních několik projekcí proběhne pouze s anglickými titulky. „Je to proto, že jsme chtěli film nasadit do kin co nejdříve. První projekce začínají 9. října, od 19. už projekce budou disponovat českými titulky“, dodal Flígl.
@cnn
"NAZA," a documentary examining Israel's killing of Palestinian civilians in Gaza, based on what the filmmakers say are accounts from Israeli intelligence officers and soldiers, received a 25-minute standing ovation — reportedly the longest in Venice Film Festival history.♬ original sound - CNN
Uvedení a následné ocenění filmu na festivalu v Benátkách způsobilo v Izraeli silný rozruch a nenávistnou kampaň vládních stran. „Vítězství odporného filmu NAZA na festivalu v Benátkách je šokující. Nenávist vůči vlastní zemi, která sžírá jeho tvůrce – ochotné škodit své vlasti jen proto, aby sklidili potlesk antisemitů z celého světa – je nepředstavitelná a představuje zradu státu,“ postoval na X izraelský ministr kultury Miki Zohar. Samotné natočení filmu je podle něj „velezradou“ a okamžitě prý začal usilovat o odebrání občanství jeho režisérstvu.
Tím je dokumentaristická dvojice Rachel Szor a Yuval Abraham. Jejich předchozí dokument No Other Land zachytil obyvatele okupovaného Západního břehu, bránící se před nelegálními nájezdy izraelských osadníků. Film získal Oscara za nejlepší dokumentární film.