V Praze se konal celkem desetkrát, letos do Letňan přivezl Nicka Cavea nebo Stinga.
Jako hlavní důvody pořadatelé David Gaydečka a Martin Voňka uvedli nedostatečnou podporu ze strany města, ale také málo partnerů a návštěvníků. „Přes veškerou vaši podporu, osobní účast a spolupráci na rozvoji Metronome Prague se nám nepodařilo takových diváků i dlouhodobých strategických partnerů najít dostatek pro budoucí pokračování,“ napsali v prohlášení.
Finanční důvody Voňka rozvedl v rozhovoru pro Headliner. „Bohužel se nám potom nepodařilo dostat festival na trajektorii, u které bychom po deseti letech věřili, že směřuje k nule, respektive k ekonomické udržitelnosti. Finance tedy určitě hrály velkou roli,“ nastínil.
Festival dlouhodobě vozil špičková jména světové scény. Za deset let vystoupili třeba Iggy Pop, Nick Cave, Tom Odell, Massive Attack, nebo Die Antwoord a The Chemical Brothers.
„Problém tkví také v aktuální společenské situaci v hlavním městě Praze. Určitou podporu a povzbuzení ze strany pražské radnice jsme od začátku získávali, ale nebyla dostatečná a komplexní tak, abychom mohli akci dál rozvíjet,“ vysvětlili organizátoři.
Velkým důvodem měla být i pravidla pro noční produkci. „Atmosféra, kterou umocňují jednotliví stěžovatelé, postupně komplikovala poslední roky organizaci akce tak, abychom ve večerních hodinách mohli kvalitně odehrát hlavní koncerty, a po nich realizovat další noční program v krytých prostorách,“ vysvětlili. Festivalu se dlouhodobě nedařilo najít vyhovující řešení.
Letos poprvé se festival přesunul z pražských Holešovic do Letňan, změně předcházelo spojení s organizací Live Nation. Původní pořadatelská firma Metronome Production ale plánuje dále pokračovat, za cíl si i nadále klade vozit do Česka zahraniční umělce a umělkyně.