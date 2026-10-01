Boris Brejcha se vrací do Česka a už 2. října odehraje svůj největší sólový koncert u nás – v pražské O2 Areně.
Už od svých dvanácti let se mladý Boris Brejcha věnoval tvorbě hudby, nejvíce se uchytil u té elektronické, které se věnuje až doposud do svých 44 let. Vydávat začal v roce 2006 a v roce 2007 debutoval dvěma alby Die Maschinen kontrollieren uns a Die Maschinen sind Gestrandet. Za svou dlouhou kariéru se českému publiku představil již několikrát a nyní se chystá na svůj doposud největší tuzemský koncert – 2. října vystoupí v O2 Areně a my jsme dostali šanci se s ním telefonicky spojit.