Feed Explore
Feed Explore Profil
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
0
0
0
Tento článek je PR zpráva společnosti Evropská komise.
dnes 1. října 2026 v 15:30
Čas čtení 3:23
Sponzorovaný obsah

Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh

Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
Zdroj: Zoo Praha / se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Když chceš na víkend do Berlína, Budapeště nebo Říma, stačí ti občanka, pár věcí do batohu a můžeš vyrazit. Podobně díky EU a Shengenu cestují i někteří obyvatelé ZOO. Jejich cesta ale zpravidla není tak komfortní a má jiný důvod než dovolenou.

Slon, želva, tygr nebo třeba panda červená se mohou přestěhovat z jedné evropské zoo do jiné. Ne proto, že by se jim doma nelíbilo, ale proto, že jejich nový domov může být důležitý pro budoucnost celého druhu.

Za podobnými přesuny stojí síť evropských zoologických zahrad a akvárií EAZA. Více než 400 institucí v Evropě, západní Asii a dalších zemích spolupracuje na tom, aby byly populace zvířat v lidské péči zdravé, geneticky rozmanité a v případě potřeby mohly pomoci i zvířatům ve volné přírodě. V rámci evropských chovných programů (EEP) se tak společně starají o více než 500 druhů.

Evropané z evropských zoo

Představ si, že máš v několika evropských zahradách desítky jedinců stejného ohroženého druhu. Každá zoo by mohla řešit jen vlastní zvířata, jenže takový systém by dlouhodobě příliš nefungoval. Mnohem důležitější je dívat se na ně jako na jednu velkou populaci.

Právě to je princip EEP. Odborníci a odbornice sledují, kdo je s kým příbuzný, kolik zvířat se narodilo, která uhynula a jak se populace vyvíjí. Z toho mohou určit, která zvířata by měla mít potomky, která by se naopak množit neměla a kde by jednotliví jedinci měli žít. Součástí toho jsou i doporučení k přesunům mezi zoologickými zahradami.

Takže když se zvíře přesune z Prahy do Berlína nebo třeba z Madridu do Helsinek, nemusí jít jen o změnu adresy. Může jít o důležitou součást dlouhodobého plánu pro celý druh.

Finn, samec kriticky ohrožené žirafy núbijské, přicestoval do pražské zoo z Nizozemska.
Finn, samec kriticky ohrožené žirafy núbijské, přicestoval do pražské zoo z Nizozemska. Zdroj: Zoo Praha / se svolením

Důležité je zmínit, že zoo si tato zvířata mezi sebou neprodávají. EEP jsou nekomerční a cílem je koordinované řízení populací, nikoli obchod se zvířaty: „Jednou ze základních misí moderních zoologických zahrad je boj proti komodifikaci divokých zvířat – živí tvorové zkrátka nejsou primárně zbožím určeným k prodeji či koupi. Zoo sdružené v EAZA si proto zvířata posílají bezplatně. Někdy si je vyměňují tak trochu jako kartičky Pokémonů. Cílem je mít geneticky variabilní a životaschopné populace chovaných druhů,“ říká mluvčí pražské zoo Filip Mašek.

zjisti více o eaza

Kdo rozhoduje, kam zvíře pojede?

Každý takový druh zvířete má svého koordinátora nebo koordinátorku a další odborníky nebo odbornice, kteří společně sledují celou populaci. K dispozici mají rozsáhlá data o jednotlivých zvířatech a pomocí populačních a genetických analýz mohou plánovat její další vývoj.

Laicky řečeno: někdo musí vědět, která zvířata se k sobě „hodí“ z hlediska budoucnosti populace: „Aby dával chov třeba goril, lachtanů nebo žiraf smysl, musíme se starat o to, aby se mezi sebou nepářila příbuzná zvířata. Jedině tak můžeme často velmi ohrožený živočišný druh udržet v lidské péči ve zdravé populaci. V některých případech ho pak můžeme dokonce vrátit do volné přírody – do jeho přirozeného prostředí, jako to pražská zoo dělá nejen s koňmi Převalského, ale i se zubry, puštíky bělavými, supy mrchožravými nebo třeba v přírodě vyhubenými bažanty Edwardsovými,“ doplňuje Filip Mašek ze Zoo Praha.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

Když například jedna zoo potřebuje vhodného partnera pro své zvíře a jinde se takový jedinec nachází, může být doporučen jeho přesun. Jindy může být potřeba přesunout mládě do jiné zoo proto, aby se zabránilo přílišnému příbuzenskému křížení.

Zvířecí seznamka? Trochu. Jen s mnohem větší porcí genetiky. Celý systém stojí na dlouhodobém plánování. EEP mají mimo jiné pětileté plány, které určují, kam se má populace v následujících letech posouvat.

Zoo Praha není v evropské síti jen „jednou ze zoo“

Pražská zoo se do systému aktivně zapojuje a některé evropské populace dokonce sama koordinuje. Jedním z nejznámějších příkladů je kůň Převalského. Zoo Praha vede jeho mezinárodní plemennou knihu a koordinuje také jeho program. Evropská populace přitom není jen „výstavka“ zvířat v zoo. Má sloužit jako geneticky zdravá záložní populace a v minulosti už pomohla i k návratu koní Převalského do volné přírody.

Zoo Praha zároveň koordinuje či monitoruje evropský chov řady dalších druhů. Podle údajů zoo mezi ně patří například sup mrchožravý, přímorožec beisa, gaviál indický nebo želvy obrovské.

A přesně tady se z evropské spolupráce stává něco hmatatelného. Zvíře v pražské zoo může být součástí populace, kterou společně spravují odborníci a odbornice z desítek institucí napříč Evropou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
koukni na zvířata v zoo praha

Převozy zachraňují budoucnost populace

Přesun zvířete samozřejmě neznamená, že se mu jen zabalí věci a koupí jízdenka na vlak. Za každým transportem jsou veterinární kontroly, plánování, vhodné podmínky pro převoz a především důvod, proč má konkrétní přesun smysl pro danou populaci.

Princip je ale podobně jednoduchý jako u lidí: někdy je potřeba změnit prostředí, poznat nového partnera nebo se přestěhovat tam, kde je pro další život lepší zázemí. Jen u ohrožených druhů nejde pouze o život jednoho jedince. Jde o budoucnost celé populace. A právě proto má evropská spolupráce v zoologických zahradách takový význam.

Evropa nejsou regulace, ale spolupráce

Když se řekne evropská spolupráce, možná si představíš něco dost vzdáleného od výběhů v zoologické zahradě. Nařízení, instituce, jednání, razítka.

Ve skutečnosti to ale může vypadat i tak, že odborník nebo odbornice v Praze řeší populaci zvířat společně s kolegy a kolegyněmi v Německu, Dánsku nebo Francii. Že zvíře narozené v jedné zemi může putovat do jiné. A že informace o jeho původu, genetice a zdraví pomáhají při rozhodování někde úplně jinde.

Jednotlivá zvířata jsou totiž součástí mnohem většího příběhu. Příběhu, který nekončí na hranici jednoho města ani jednoho státu.

Kvíz
KVÍZ: Rozšiř si znalosti o cestování zvířat po Evropě
Dvojčata ledních medvědů Gregor a Aleut se narodili v roce 2010 v Norimberku, a poté žili nějaký čas ve Varšavě, než se přesunuli do pražské zoo. Právě od našich severních sousedů si do Prahy přivezli zálibu, kterou je zdejší chovatelé potřebovali odnaučit. Tipneš si, jakou pochoutku milovali?
Zdroj: Unsplash / Evan Jeung
1 4
Dvojčata ledních medvědů Gregor a Aleut se narodili v roce 2010 v Norimberku, a poté žili nějaký čas ve Varšavě, než se přesunuli do pražské zoo. Právě od našich severních sousedů si do Prahy přivezli zálibu, kterou je zdejší chovatelé potřebovali odnaučit. Tipneš si, jakou pochoutku milovali?
Matjesy (sledě) v oleji
Sardinky v tomatové omáčce
Majonézu
2 4
Do Zoo Praha přijel v roce 2019 hroch, kterého chovatelé z francouzského safari nedaleko města Toulouse pojmenovali Tchéco. Víš, proč dostal takto nezvyklé jméno?
Jeho chovatel byl Čech.
Narodil se 28. října, kdy se slaví Den vzniku samostatného československého státu.
Má na zadku zvláštní znamínko připomínající českou vlajku.
3 4
Cestování zvířat po Evropě není jen o překračování hranic. Někdy se to děje i v rámci jednoho státu. Letos si v zoologické zahrady v Praze a Ostravě vyměnily jedno velké exotické zvíře. Jaký druh to byl?
Nosorožec
Slon
Tygr
4 4
Na závěr si otestujeme tvou pozornost během čtení článku. Zoo Praha se může pyšnit tím, že je domovem vůbec nejvyššího Pražana. Jak se jmenuje samec žirafy núbijské, který se teprve nedávno přestěhoval z Nizozemska?
Finn
Hans
Joost
Vyhodnotit kvíz
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Zoo Praha / se svolením
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
před 2 dny
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
včera v 16:00
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
před 3 dny
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
Refresher Club
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
včera v 07:00
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
včera v 09:30
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Kdo nahradí Forejta a Kašpárka? Tohle má být nový porotce Masterchefa
před hodinou
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
dnes v 11:35
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
dnes v 07:27
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
včera v 11:34
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
včera v 08:03
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
před 2 dny
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
před 2 dny
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
před 3 dny
Zpravodajství
Policie Velká Británie Spojené státy americké (USA) Česko
Více
Včela medonosná patří v současnosti v EU mezi ohrožené druhy
před 24 minutami
Pobodali ho přímo v kokpitu. Pilot i tak pomohl zachránit 174 lidí, teď ho oslavují jako hrdinu
před 2 hodinami
Turkova nehoda nebyla trestným činem. Policie případ poslala k řešení jako přestupek
před 3 hodinami

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy
V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy
26. 9. 2026 17:30
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
Vědci po sto letech objevili nový druh kočky. Tilcayo žije vysoko v korunách stromů
18. 9. 2026 17:00
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
před 3 hodinami
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
dnes v 07:27
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Ronaldo nečekaně opustil portugalský tým. Důvody svého odchodu chce vysvětlit později
dnes v 11:02
Více z tématu Beauty Všechno
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
PR zpráva
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
10 novinek z drogerie, které stojí za vyzkoušení. Vybrali jsme podle pozitivních recenzí
7. 9. 2026 13:00
Vousy nebo knír jako od barbera i doma a za pár minut: Tyhle oleje, balzámy a vosky mají skvělé recenze
23. 6. 2026 9:40
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
včera v 16:30
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
27. 9. 2026 13:00
O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel
21. 9. 2026 12:06

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Signal Festival je za rohem. Na co se letos můžeš těšit?
Signal Festival je za rohem. Na co se letos můžeš těšit?
před 21 minutami
Boris Brejcha před O2 arénou: „Někdy mi chybí, že už lidé na akcích tolik netančí.“
Boris Brejcha před O2 arénou: „Někdy mi chybí, že už lidé na akcích tolik netančí.“
před 51 minutami
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
PR zpráva
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
před hodinou
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
před 3 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
včera v 09:30
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
dnes v 11:35
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
dnes v 10:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
včera v 11:34
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00