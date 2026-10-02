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Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
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dnes 2. října 2026 v 10:00
Čas čtení 25:29

Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?

Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
Zdroj: FX / AMC / HBO
Michal Drahný
Michal Drahný
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„Můj oblíbený seriál jsou Simpsonovi,“ může tvrdit jeden člověk a druhý argumentovat: „Ale Futurama je přece lepší!“ Tento odvěký souboj však rozsekl deník The New York Times svým žebříckem 100 nejlepších seriálů všech dob.

The New York Times se spojil skrz „masivní anketu“ s více než pěti sty hvězdami, tvůrci a dalšími televizními osobnostmi a vytvořil tak velice odborný seznam těch nejlepších seriálů 21. století a spoiler alert...! Simpsonovy ani Futuramu tam tím pádem nenajdeš. Oba seriály totiž odvysílaly svou první řadi před rokem 2000 a jsou tak považovány za seriály minulého tisíciletí.

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Jejich žebříček je ale (pochopitelně u amerického magazínu) amerikanocentrický, s občasným odskočením do televizní tvorby z Velké Británie, doslova pár děl pochází z Asie a jeden seriál v něm je původem Francouzský. Opět tedy zahraniční tisk opomenul Svatý grál televizní tvorby – seriál Comeback. Nebudeme ale plakat nad rozlitým mlékem a pojď se s námi podívat na 100 nejlepších seriálů 21. století podle magazínu The New York Times.

Zdroj: ABC Studios / propagační materiál

100. Scandal

Žánr: Politické drama
Hodnocení 🍿: ČSFD – 74 procent / IMDb – 7,7/10
Dostupné na 🎫: Disney+

„Olivia Pope pracovala v prezidentské kanceláři jako konzultantka pro styk s veřejností. Svůj, nejen profesní život, zasvětila ochraně a budování pozitivního obrazu těch nejmocnějších. Poté, co opouští Bílý dům, zakládá vlastní firmu v domění, že její profesionální i osobní život se vydá mnohem klidnější cestou. Postupně ale zjišťuje, že její bývalé pracovní vazby jsou natolik silné, že je nelze jen tak, jednoduše přetrhnout. Se svým týmem odborníků přichází na to, že během napravování životů těch ostatních zapomněli na to, co je jim nejbližší – na sebe samotné.“

99. Gilmore Girls

Žánr: Komediální drama
Hodnocení 🍿: ČSFD – 74 procent / IMDb – 8,2/10
Dostupné na 🎫: Disney+

„Vítejte ve Stars Hollow v Connecticutu. Okouzlující, malé a tak trošku zastrčené městečko proslulo idylicky zelenými trávníky před malebnými dřevěnými domy a tolika podivuhodnými postavičkami, že hravě zalidní každou slavnost, vinobraní nebo piknik. Právě tady se setkáváme s tvrdohlavou třicátnicí Lauren Gilmore, která si zařídí pěkný, pohodlný, kávou provoněný život nejen pro sebe, ale i pro svou podobně umíněnou dospívající dceru Rory. Jenže když Rory přestává snít o budoucích studiích na privátní škole a Harvardově univerzitě, a místo toho se zaměří na kluky a vlastní dospěláckou soběstačnost, Lauren v ní najednou vidí stejnou rebelku, jakou byla sama – před 16 lety.“

98. The OA

Žánr: Mysteriózní sci-fi
Hodnocení 🍿: ČSFD – 76 procent / IMDb – 7,8/10
Dostupné na 🎫: Netflix

„Sedm let po svém zmizení se mladá žena vrací se záhadnými novými schopnostmi a společně s pěti neznámými se vydává na tajnou misi.“

97. Community

Žánr: Komedie
Hodnocení 🍿: ČSFD – 83 procent / IMDb – 8,5/10
Dostupné na 🎫: Netflix

„Jeff Winger, právník, jehož diplom byl zrušen, musí zpět do školy, konkrétně na veřejnou vysokou školu v Greendale. Stává se členem studijní skupiny, do které také patří Pierce, sexista důchodového věku, Britta, mladá atraktivní žena s nízkým sebevědomím, Shirley, čerstvě rozvedená afroameričanka, Abed, závislák na popkultuře, Annie, mladá perfekcionistka a Troy, bývalá středoškolská fotbalová hvězda. Co taková skupina dokáže předvést, se brzy uvidí.“

96. Halt and Catch Fire

Žánr: Dobové drama
Hodnocení 🍿: ČSFD – 81 procent / IMDb – 8,4/10
Dostupné na 🎫: bohužel na žádné streamovací platformě

„Joe MacMillan, který byl dříve zaměstnán u IBM, přesvědčí své nové nadřízené v podniku Cardiff Electric, aby vstoupili do zostřující se soutěže v oblasti vývoje osobních počítačů a použili k tomu nejdůležitější produkt jeho dřívějšího pracoviště. MacMillan ke svému velkolepému plánu najde i spolupracovníky: Gordon Clark je vynikající inženýr, kterému se dosud nepodařilo realizovat jeho revolučně nové myšlenky, což vytváří nepříjemné napětí ve vztahu s manželkou. Cameron Howe je rozmarný génius, který účastí na McMillanově ne zrovna poctivém projektu dává v sázku celou svou budoucnost. Je to příběh o vášni inovovat, o pocitu člověka, který stojí na prahu události, jež otřese světem, a chce bojovat za své cíle, ať už za ně bude muset platit jakoukoli cenu.“

95. House

Žánr: Drama z lékařského prostředí
Hodnocení 🍿: ČSFD – 87 procent / IMDb – 8,7/10
Dostupné na 🎫: Amazon Prime Video / Netflix

„Dr. Greg House s týmem specializovaných mediků léčí pacienty se zvlášť komplikovaným virovým onemocněním. Jeho diagnostické metody jsou jedinečné a když jde o život, je on a jeho tým schopen porušit jakákoliv pravidla.“

94. The Diplomat

Žánr: Politický thriller
Hodnocení 🍿: ČSFD – 76 procent / IMDb – 8/10
Dostupné na 🎫: Netflix

„V době mezinárodní krize se diplomatka snaží zvládat novou práci na pozici ostře sledované velvyslankyně ve Velké Británii i divoké manželství se slavným politikem.“

93. Station Eleven

Žánr: Postapokalyptické sci-fi
Hodnocení 🍿: ČSFD – 64 procent / IMDb – 7,5/10
Dostupné na 🎫: HBO Max svůj seriál stáhlo

„Postapokalyptická sága, odehrávající se v několika časových rovinách, sleduje přeživší ničivé pandemie, kteří musí znovu vybudovat svou kulturu, společnost a identitu. Tváří v tvář hrozbám nového světa se upínají k tomu nejlepšímu, co ztratili...“

92. The Night Of

Žánr: Kriminální thriller
Hodnocení 🍿: ČSFD – 87 procent / IMDb – 8,4/10
Dostupné na 🎫: HBO Max

„Osmidílná minisérie Jedna noc od tvůrců Stevena Zailliana a Richarda Price podrobně zkoumá složité okolnosti fiktivního případu jedné newyorské vraždy. Příběh sleduje studenta Naze Khana, roztomilého podivína, který dostane od basketbalového hráče, jemuž pomáhá s učením, pozvánku na večírek v newyorském Lower East Side. Když jeho odvoz na poslední chvíli krachne, Naz si bez dovolení vezme otcův taxík a vyrazí ze svého domova v queenském Jackson Heights na Manhattan.“

91. Catastrophe

Žánr: Sitcom
Hodnocení 🍿: ČSFD – 80 procent / IMDb – 8,2/10
Dostupné na 🎫: bohužel na žádné streamovací platformě

„Američanovi Robu Norrisovi se podaří během krátké společné známosti a 25 spontánních milostných aktů přivést Irku Sharon Morrisovou do jiného, požehnaného stavu. Když se Rob tuto novinu dozví, rozhodne se, že sedne do letadla směr Londýn a postaví se této výzvě čelem. O tom, že se tento pár společně řítí do jedné katastrofy za druhou, napovídá už název této nové, velmi ceněné a úspěšné komediální série.“

90. Eastbound & Down

Žánr: Sportovní komedie
Hodnocení 🍿: ČSFD – 78 procent / IMDb – 8,2/10
Dostupné na 🎫: HBO Max

„Kenny Powers býval baseballová jednička a hrál v první lize, ale do cesty mu vstoupily dvě věci: pokles formy a nesnesitelná povaha. Poté, co jeho skvělá kariéra pohasla, mimo jiné i proto, že byl nařčen z užívání steroidů, se Kenny vrátil domů do rodného města v Severní Karolíně, kde s nechutí nastoupí jako záskok za učitele tělocviku. Bydlí u svého bratra Kevina, ale i když je na dně, vydoluje v sobě odhodlání udělat všechno pro to, aby se vrátil...“

Zdroj: HBO / propagační materiál
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Náhledový obrázek: FX / AMC / HBO
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