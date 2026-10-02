Seznam se s parfémy, díky nimž sladkost působí sofistikovaně.
Příchod nové sezóny v nás často probouzí touhu po změně. Ať už jde o nový účes, obměnu šatníku nebo o novou osobitou vůni. Letošní podzim si navíc můžeš hledání své nové signature vůně ještě zpříjemnit, protože na Notinu najdeš vybrané parfémy s 20% slevou.
Pokud hledáš inspiraci, kde začít, novinky této sezóny jasně naznačují, jakým směrem se budou ubírat trendy: čekej sladké, smyslné a výrazné tóny. Zapomeň ale na sladkost, která působí předvídatelně. Nová generace dámských vůní si pohrává s kontrasty. Šťavnaté ovoce se snoubí se sofistikovanými květinovými tóny a krémové akordy doplňují hlubší tóny pižma a ambry. Výsledkem jsou vůně, které jsou sladké, a přitom si zachovávají svůj osobitý charakter.
Calvin Klein Euphoria Magnetic Elixir: přitažlivost uzavřená ve flakonu
Vůně Calvin Klein Euphoria Magnetic Elixir je stvořena k tomu, aby tě přitáhla blíž.
Tahle nová interpretace klasické vůně Euphoria zkoumá smyslnost prostřednictvím bohaté, a přitom intimní kompozice. Vůni otevírá absolut z ibiškovce (ambrette) s jemným pižmovým nádechem, který následně ustupuje akordu orchideje. Vanilkový extrakt a pižmo vytvářejí hřejivý, krémový základ, který na pokožce dlouho přetrvává. Díky 28% koncentraci vonných složek je Magnetic Elixir ideální volbou pro ty, kdo chtějí, aby je jejich vůně provázela po celý den. Výsledkem je vůně sladká, hřejivá a smyslná, která však nepůsobí prvoplánově gurmánsky.
Prada Paradoxe Sweet Chemistry: sladkost s nečekaným zvratem
Co se stane, když se značka Prada pustí do sladkých tónů? Výsledek je tak trochu nečekaný.
Vůně Prada Paradoxe Sweet Chemistry přistupuje k tomuto trendu skrze kontrasty. Bohatou ovocnost přináší akord sirupu z černého rybízu, po kterém následuje zářivý květ pomerančovníku. Typický tón neroli, charakteristický pro kolekci Paradoxe, tady získává mléčný nádech, který vůni dodává jemný a sametový závěr. Sweet Chemistry, nejnovější přírůstek do rodiny Prada Paradoxe, představuje sofistikované pojetí trendu sladkých vůní a dokazuje, že sladkost nemusí být vůbec jednoduchá.
Carolina Herrera La Bomba Intensa: stvořena k tomu, abys vynikl*a
Pro ty, kdo u parfému vyhledávají o něco dramatičtější nádech, je tu Carolina Herrera La Bomba Intensa.
Úvod patří lesním plodům a jiskřivému bergamotu, po nichž přebírají hlavní roli venezuelská orchidej a pomerančový květ. Vůně se následně usazuje na hřejivém základu z červené ambry a pačuli a zanechává za sebou bohatou, nezaměnitelnou stopu.
Je ovocná, květinová a hřejivá, ale především výrazná. La Bomba Intensa přebírá charakter původní vůně La Bomba a zvyšuje její intenzitu, díky čemuž představuje ideální volbu pro večery i chvíle, kdy rozhodně nechceš splynout s davem.
Éra tvé osobité vůně právě začíná
Současný trend? Sladké tóny dospěly. V této sezóně se představují v doprovodu tmavého ovoce, smyslných květin, krémových textur, pižma a ambry. Mohou být intimní a podmanivé, vytříbené a nečekané nebo natolik odvážné, že okamžitě ohlásí tvůj příchod.
Ať už tě okouzlí podmanivá hřejivost vůně Calvin Klein Euphoria Magnetic Elixir, sofistikovaná sladkost Prada Paradoxe Sweet Chemistry, nebo výrazná intenzita Carolina Herrera La Bomba Intensa, tvoje Signature vůně na tebe čeká na Notino.cz.