Benátská maska je něco co provází Borise Brejchu jeho celou kariérou. Kde vznikl nápad zahalit se do masky?
Už od svých dvanácti let se mladý Boris Brejcha věnoval tvorbě hudby, nejvíce se uchytil u té elektronické, které se věnuje až doposud do svých 44 let. Vydávat začal v roce 2006 a v roce 2007 debutoval dvěma alby Die Maschinen kontrollieren uns a Die Maschinen sind Gestrandet. S novou tvorbou se nyní tento už legendární DJ vrací do České republiky a dnes 2. října vystoupí v pražské O2 Areně.