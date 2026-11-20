Všiml*a sis na sídlišti auta s kapotou zapadanou listím a splasklými pneumatikami, které se zjevně už dlouho nepohnulo z místa?
Takové vozidlo jen zabírá cenné parkovací místo a nikdo vlastně netuší, komu patří. Zákon s takovými případy naštěstí počítá. Kdo má právo nepojízdný či opuštěný vůz z ulice odstranit, jak dlouho celý proces trvá a co dělat, pokud výzva dorazila přímo tobě?
Kdy se z odstaveného auta stává problém
Zákon o silničním provozu a zákon o odpadech rozlišují dva případy:
- 1. Prvním je vrak, tedy vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu, jehož oprava by si vyžádala výměnu nebo zásadní opravu podstatných částí. Za vrak se považuje také auto, na kterém není možné zjistit identifikační číslo (VIN).
- 2. Druhým případem je vozidlo, které déle než šest měsíců nemá platnou technickou kontrolu (STK) nebo bylo uznáno za technicky nezpůsobilé.
Obojí se týká silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Místní komunikace, tedy běžné ulice a parkoviště, vlastní obec (resp. město), a proto postup nejčastěji zahajuje právě ona. Pokud auto tvoří překážku v silničním provozu, například blokuje vjezd nebo průjezd, řeší se to podle pravidel silničního provozu a do hry vstupuje policie. [1][2][3]
Auto bez STK déle než půl roku: jak postupuje obec?
U vozidla bez platné technické kontroly jedná obec jako vlastník komunikace samostatně. Silniční správní úřad vstupuje do hry pouze při prohlídce a dražbě:
- Ověření: Obec si vyžádá údaje z registru vozidel. Pokud je nezíská, úřad provede fyzickou prohlídku vozidla a oznámí ji nejméně pět dní předem.
- Výzva: Provozovatel*ka dostane do vlastních rukou výzvu, aby vozidlo odstranil*a nebo zajistil*a novou STK. Pokud se výzvu nepodaří doručit, zveřejní se na úřední desce obce.
- Odstranění: Po uplynutí dvou měsíců od doručení výzvy smí obec auto odtáhnout na vhodné místo a oznámí provozovateli nebo provozovatelce, kde si ho může vyzvednout.
- Dražba: Pokud si ho provozovatel*ka do tří měsíců od oznámení nevyzvedne, může úřad povolit prodej ve veřejné dražbě.
- Certifikovaná likvidace: Neprodané auto putuje do autorizovaného zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností (ekologická likvidace).
Náklady na odtah i dražbu nese provozovatel*ka, pokud neprokáže závažné důvody, které mu*jí v odstranění vozidla bránily. Zákon tyto důvody blíže nevymezuje a úřad je posuzuje případ od případu. Může jít například o dlouhodobou hospitalizaci, pobyt v zahraničí nebo odcizení vozidla. Běžné výmluvy typu nedostatek času či peněz ale neobstojí. Z výtěžku dražby se tyto náklady uhradí, a pokud nějaké peníze zůstanou, vyplatí se provozovateli*provozovatelce vozidla [2].
Nahlášení vraku v ulici: Co může udělat občan a jak postupují úřady?
V případě vraku je postup přísnější. Na návrh vlastníka nebo vlastnice komunikace uloží silniční správní úřad provozovateli povinnost vrak odstranit. Lhůta dvou měsíců v tomto případě běží až od nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud ji provozovatel*ka nevyužije, vlastník nebo vlastnice komunikace předá vrak rovnou do autorizovaného zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, a to opět na náklady provozovatele*provzovatelky. Dražba se v tomto případě nekoná. [1][2]
Auto, které nestojí na silnici, ale například na trávníku, řeší obecní úřad podle zákona o odpadech (resp. příslušných předpisů o životním prostředí). Pokud ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí anebo narušuje vzhled obce, vyzve vlastníka nebo vlastnici k nápravě a vozidlo může přemístit na určené parkoviště nebo ho předat na autovrakoviště. [1]
Sousedé a sousedky ani kolemjdoucí nemají právo cizí auto svévolně odtáhnout. Mohou ho však nahlásit na obecním (městském) úřadě nebo městské policii. Uveď přesné místo, registrační značku (RZ) a přibližně to, odkdy auto na místě stojí.
Dostal*a jsi výzvu? Vyřeš to dříve, než zasáhne obec
Pokud se auto ještě vyplatí opravit, můžeš zkusit absolvovat STK a měření emisí znovu. Pokud už oprava nedává smysl, je rozumnější auto zlikvidovat sám*sama, než později platit drahý odtah a skladné obci. Vozidlo s ukončenou životností můžeš předat pouze oprávněné osobě, tedy autorizovanému zpracovateli, jako je Likvidace Vojkov, a do 30 dnů od předání musíš požádat o zápis zániku vozidla v registru.
Pokud zvolíš certifikovanou likvidaci, dostaneš potvrzení o ekologické likvidaci, se kterým auto definitivně odhlásíš z evidence a zrušíš si povinné ručení. Místo účtu za nucený odtah navíc za vrak obvykle dostaneš i peníze.
Zdroje:
[1] https://mv.gov.cz/autovrak-aneb-kam-s-nim
[2] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13
[3] https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sb/2020/162