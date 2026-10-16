Když si objednáš čepované pivo, možná počítáš s tím, že jeho kvalita je rozhodnutá už v okamžiku, kdy opustí pivovar. Jenže než se dostane na stůl, vstupuje do toho řada dalších okolností jako třeba jeho skladování a v neposlední řadě člověk za výčepem.
Čistá sklenice, správná technika čepování, péče o výčepní zařízení, vzhled piva i samotná komunikace s hostem. Právě tyhle věci rozhodují o našem zážitku z čepovaného piva. V soutěži Staropramen Výčepní se dostaly všechny tyhle faktory pod drobnohled poroty.
Výčepní ovlivňuje dojem z piva
V souboji o titul nejlepší výčepní se utkalo 10 finalistů a finalistek z Česka i Slovenska. Ukazovali, jak zvládají celý proces od práce se sklenicí až po výsledný servis. Nešlo jen o to načepovat pivo rychle. Soutěžící museli prokázat správnou techniku, kvalitu a vzhled načepovaného piva, ale také schopnost komunikovat se zákazníky a profesionálně vystupovat.
Jinými slovy: výčepní není jen člověk, který umí zmáčknout kohout. Je posledním a stěžejním článkem mezi pivovarem a hostem. Jeho práce může zásadně ovlivnit, jak bude pivo vypadat, jak bude servírované a jaký celkový dojem si z něj člověk odnese.
Jak poznat podnik, kde se o pivo opravdu starají?
Kvalita čepovaného piva podle Staropramenu nekončí u jeho výroby. Pivovar dlouhodobě pracuje se svými hospodami a restauracemi na tom, aby o pivo správně pečovaly.
Jedním z nástrojů je program Certifikace kvality čepovaného piva, v němž Pivovary Staropramen oceňují provozovny, které splní přísné podmínky. Vedle toho je podporují odbornými školeními a tréninky a poskytují technickou podporu, poradenství a další nástroje, které mají provozovnám pomoci kvalitu čepovaného piva udržovat. Některá školení probíhají přímo v pivovaru Staropramen na Smíchově.
Staropramen vyzdvihuje řemeslo v praxi
Na stejnou myšlenku navazuje i zmíněná soutěž Staropramen Výčepní roku. „Soutěž je součástí naší širší iniciativy pečovat o kvalitu piva co nejlépe nejen v pivovaru, ale i v provozovnách. Letošní ročník nám mimo jiné ukázal, že o výčepní profesi a samotné řemeslo je stále velký zájem,“ vysvětluje Michaela Kučerová, manažerka marketingu pro zákazníky z oblasti gastronomie a pohostinství společnosti Pivovary Staropramen.
Třetí ročník soutěže letos vyvrcholil finále v pražském hotelu Stages. Přibližně 140 hostů během večera přišlo fandit a sledovalo souboj, ve kterém rozhodovaly i detaily, které běžný host za výčepem možná vůbec nevnímá.
Titul Výčepní Staropramen 2026 nakonec získal Vojtěch Novák ze Srubu v Podkozí ve Středočeském kraji. Kromě titulu si odnesl také poukaz na dovolenou a jeho domovská provozovna získá nové vybavení.
„Jsem moc rád za vítězství v této soutěži. Na čepování piva mě baví nejvíc práce s detaily. Každé pivo pak mohu předat v té nejlepší kvalitě a o to jde. Těšíme se na všechny návštěvníky a návštěvnice u nás ve Srubu,” pozval k návštěvě oblíbené restaurace nedaleko Berouna čerstvý držitel titulu Vojtěch.
Celý koncept soutěže stojí na jednoduché myšlence: pivo svou cestu nekončí v pivovaru. Aby se ke spotřebiteli dostalo v podobě, na kterou může být pivovar i výčepní hrdý, potřebuje správnou technologii, péči a hlavně člověka, který ví, co dělá.