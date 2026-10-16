Feed Explore
Feed Explore Profil
Kvalita piva nekončí v pivovaru. Staropramen ocenil nejlepšího výčepního roku 2026
0
0
0
Tento článek je PR zpráva společnosti Staropramen.
dnes 16. října 2026 v 14:30
Čas čtení 1:47
Sponzorovaný obsah

Kvalita piva nekončí v pivovaru. Staropramen ocenil nejlepšího výčepního roku 2026

Kvalita piva nekončí v pivovaru. Staropramen ocenil nejlepšího výčepního roku 2026
Zdroj: Staropramen / se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Když si objednáš čepované pivo, možná počítáš s tím, že jeho kvalita je rozhodnutá už v okamžiku, kdy opustí pivovar. Jenže než se dostane na stůl, vstupuje do toho řada dalších okolností jako třeba jeho skladování a v neposlední řadě člověk za výčepem.

Čistá sklenice, správná technika čepování, péče o výčepní zařízení, vzhled piva i samotná komunikace s hostem. Právě tyhle věci rozhodují o našem zážitku z čepovaného piva. V soutěži Staropramen Výčepní se dostaly všechny tyhle faktory pod drobnohled poroty.

Výčepní ovlivňuje dojem z piva

V souboji o titul nejlepší výčepní se utkalo 10 finalistů a finalistek z Česka i Slovenska. Ukazovali, jak zvládají celý proces od práce se sklenicí až po výsledný servis. Nešlo jen o to načepovat pivo rychle. Soutěžící museli prokázat správnou techniku, kvalitu a vzhled načepovaného piva, ale také schopnost komunikovat se zákazníky a profesionálně vystupovat.

Jinými slovy: výčepní není jen člověk, který umí zmáčknout kohout. Je posledním a stěžejním článkem mezi pivovarem a hostem. Jeho práce může zásadně ovlivnit, jak bude pivo vypadat, jak bude servírované a jaký celkový dojem si z něj člověk odnese.

Staropramen Výčepní
Zdroj: Staropramen / se svolením

Jak poznat podnik, kde se o pivo opravdu starají?

Kvalita čepovaného piva podle Staropramenu nekončí u jeho výroby. Pivovar dlouhodobě pracuje se svými hospodami a restauracemi na tom, aby o pivo správně pečovaly.

Jedním z nástrojů je program Certifikace kvality čepovaného piva, v němž Pivovary Staropramen oceňují provozovny, které splní přísné podmínky. Vedle toho je podporují odbornými školeními a tréninky a poskytují technickou podporu, poradenství a další nástroje, které mají provozovnám pomoci kvalitu čepovaného piva udržovat. Některá školení probíhají přímo v pivovaru Staropramen na Smíchově.

Staropramen vyzdvihuje řemeslo v praxi

Na stejnou myšlenku navazuje i zmíněná soutěž Staropramen Výčepní roku. „Soutěž je součástí naší širší iniciativy pečovat o kvalitu piva co nejlépe nejen v pivovaru, ale i v provozovnách. Letošní ročník nám mimo jiné ukázal, že o výčepní profesi a samotné řemeslo je stále velký zájem,“ vysvětluje Michaela Kučerová, manažerka marketingu pro zákazníky z oblasti gastronomie a pohostinství společnosti Pivovary Staropramen.

Třetí ročník soutěže letos vyvrcholil finále v pražském hotelu Stages. Přibližně 140 hostů během večera přišlo fandit a sledovalo souboj, ve kterém rozhodovaly i detaily, které běžný host za výčepem možná vůbec nevnímá.

Staropramen Výčepní
Zdroj: Staropramen / se svolením

Titul Výčepní Staropramen 2026 nakonec získal Vojtěch Novák ze Srubu v Podkozí ve Středočeském kraji. Kromě titulu si odnesl také poukaz na dovolenou a jeho domovská provozovna získá nové vybavení.

„Jsem moc rád za vítězství v této soutěži. Na čepování piva mě baví nejvíc práce s detaily. Každé pivo pak mohu předat v té nejlepší kvalitě a o to jde. Těšíme se na všechny návštěvníky a návštěvnice u nás ve Srubu,” pozval k návštěvě oblíbené restaurace nedaleko Berouna čerstvý držitel titulu Vojtěch.

Celý koncept soutěže stojí na jednoduché myšlence: pivo svou cestu nekončí v pivovaru. Aby se ke spotřebiteli dostalo v podobě, na kterou může být pivovar i výčepní hrdý, potřebuje správnou technologii, péči a hlavně člověka, který ví, co dělá.

více o staropramen Výčepní 2026
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Staropramen / se svolením
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO
Doporučujeme
Objevili jsme hidden gem na víkendový getaway dvě hodiny od Prahy
Sponzorovaný obsah
Objevili jsme hidden gem na víkendový getaway dvě hodiny od Prahy
8. 10. 2026 11:05
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Refresher Club
Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
12. 10. 2026 7:00
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
6. 10. 2026 16:30
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
Refresher Club
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
včera v 10:00
2
Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
Sponzorovaný obsah
Zaběhli jsme si Copenhagen Half Marathon. Koukni, jak to vypadalo
12. 10. 2026 13:45
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Čtvrté křídlo našlo svou Violet a Xadena. Fantasy hit míří na obrazovky
dnes v 13:30
Tvrdý pop s prvky nu-metalu? SEBASTIAN a Ben Cristovao představují novinku Chemie
dnes v 12:00
Nová porota MasterChefa odhalena. Přichází kompletně nová trojice
dnes v 07:15
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
včera v 17:30
Besteseller Intermezzo a další knihy byly v Británii staženy z prodeje. Sally Rooney podporuje skupinu Palestine Action
včera v 15:15
Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství
včera v 13:40
Ve Zrádcích soutěžící překvapily hudební hvězdy. Kdo na Křivoklátě zazpíval ze Záhrobí?
včera v 11:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
včera v 10:30
Přes dvacet let vědci nevěděli, komu pírko patří. Záhadného ptáka můžeš zahlédnout i v Česku
před 2 dny
Zpravodajství
Volby Politika Petr Pavel Rusko
Více
Babiš chce odložit emisní povolenky. Co to znamená pro tvoji peněženku a o jaké peníze může Česko přijít?
před 2 hodinami
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
dnes v 16:01
Druhé kolo senátních voleb
dnes v 13:46

Více z tématu Gastro

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
Sponzorovaný obsah
Byly jsme v továrně, kde se vyrábí hranolky pro McDonald's. Zaměstnankyně tam kontroluje, jestli správně křupou
12. 10. 2026 10:30
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
V MasterChefovi se již neobjeví Punčochář, Kašpárek ani Forejt. Televize chystá změny
17. 9. 2026 10:20
V Praze otevře restaurace, kterou milují kodaňští foodies. Koukni, kam si zajít na sushi s dánským twistem
PR zpráva
V Praze otevře restaurace, kterou milují kodaňští foodies. Koukni, kam si zajít na sushi s dánským twistem
10. 10. 2026 8:30
Kofola plní vánoční přání s předstihem. Vrací jednu z nejoblíbenějších příchutí
Kofola plní vánoční přání s předstihem. Vrací jednu z nejoblíbenějších příchutí
před 2 dny
Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
11. 10. 2026 15:00
Více z tématu Beauty Všechno
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
PR zpráva
Podprsenka? Nech ji tohle léto doma. Česká značka Lifties ukazuje, že to jde i bez kompromisů
22. 7. 2026 13:30
10 novinek z drogerie, které stojí za vyzkoušení. Vybrali jsme podle pozitivních recenzí
7. 9. 2026 13:00
Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
7. 10. 2026 8:01
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
Sponzorovaný obsah
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
17. 8. 2026 11:30
Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty
23. 9. 2026 16:00
Voda nenahradí lubrikační gel. Těchto pět doporučení bys měl*a dodržet, když dojde na letní intimitu
15. 7. 2026 13:30
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Zavraždil svou rodinu, teď možná bude osvobozen. Kauza z dokumentu na Netflixu se znovu otevřela
14. 5. 2026 13:06
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
27. 9. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Bystrík Klčo: Co je důležité pro to, aby umělec nebo umělkyně mohl*a prorazit?
Bystrík Klčo: Co je důležité pro to, aby umělec nebo umělkyně mohl*a prorazit?
před hodinou
Luborův tým navrhl obří LEGO tramvaj: „Nepřestávejte snít, vaším jediným limitem je představivost,“ vzkazuje
Luborův tým navrhl obří LEGO tramvaj: „Nepřestávejte snít, vaším jediným limitem je představivost,“ vzkazuje
před hodinou
Signal festival je v plném proudu, nenech si ujít ani projekci na Staroměstském náměstí
Sponzorovaný obsah
Signal festival je v plném proudu, nenech si ujít ani projekci na Staroměstském náměstí
před 2 hodinami
Tereza Kostková a její nejkrásnější róby ze StarDance
Tereza Kostková a její nejkrásnější róby ze StarDance
před 3 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
Refresher Club
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
včera v 10:00
2
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
včera v 17:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
včera v 10:30
Nešťastné rozhodnutí v době klimatické krize. Penta plánuje vykácet park v pražské Bubenči, místní protestují
Nešťastné rozhodnutí v době klimatické krize. Penta plánuje vykácet park v pražské Bubenči, místní protestují
dnes v 14:00
Luborův tým navrhl obří LEGO® tramvaj: „Nepřestávejte snít, vaším jediným limitem je vaše představivost," vzkazuje
Luborův tým navrhl obří LEGO® tramvaj: „Nepřestávejte snít, vaším jediným limitem je vaše představivost," vzkazuje
včera v 07:00
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
Refresher Club
Po maturitě odjela sbírat jablka do Itálie: „Pracuju i tři týdny bez přestávky, ale za sezónu si vydělám 150 tisíc“
včera v 10:00
2
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
včera v 10:30
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
12. 10. 2026 14:30
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
Velký test triček: Třetina propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo tričko známé značky
11. 10. 2026 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00