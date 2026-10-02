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2. října 2026 v 17:30
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Michal Drahný
Nela z Love Islandu vybírá své favority na vítěze. Shodneš se s ní?
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Sice se na ostrově příliš neohřála, i tak si všímala zajímavostí. Nela vypráví, jak to měli na vile s kamerami.
„Podle mě byli kluci víc ve stresu z těch kamer, než my holky,“ pověděla nám Nela Dedková po návratu z Love Islandu a uvedla i kdo je podle ní favoritem na výhru současné sezóny.