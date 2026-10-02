Viktor Sheen a Calin nedávno ohlásili Arena Tour. Lístky do českých a slovenských hal ale fanoušci vykoupili během několika mála minut.
Zájmem překonali rekord, ve virtuální frontě čekalo podle vyjádření Ticketportalu přes 70 tisíc zájemců a zájemkyň, tedy víc než na Eda Sheerana nebo Marka Ztraceného.
Prodej ale komplikovaly technické problémy. „Za tyto nepříjemnosti se omlouváme jak všem fanouškům Calina a Viktora Sheena, tak našim dlouhodobým zákazníkům. Množství prodaných vstupenek v ČR i SR ukázalo rekordní zájem a velice si vážíme vaší trpělivosti,“ napsala společnost.
„Značka Ticketportal aktuálně pod hlavičkou PLG prochází technologickou inovací, abychom vám v blízké budoucnosti doručili ještě kvalitnější a spolehlivější služby než dosud. Uděláme maximum pro to, abychom podobným situacím do budoucna zamezili,“ dodali.
Nové termíny pro Prahu a Brno
K masivnímu náletu na vstupenky se také vyjádřil pořádající label Rychlí kluci. „Děkujeme za obrovský zájem, všechny zastávky jste během pár hodin kompletně vyprodali,“ napsali v instagramovém postu.
Své příznivce a příznivkyně ale nechtějí zklamat. Usilovně pracují na přidání termínů v Praze a Brně. Datum prodeje by prý měli brzy oznámit.
Rychlí kluci také varovali před podvodným přeprodejem. Doporučují pouze oficiální resell platformy, jmenovitě Ticketswap nebo Ticketmaster Resell.