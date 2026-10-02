O chystaném seriálu se poprvé začalo mluvit už na jaře, teď mu ale dalo NBCUniversal upfronts konečně oficiálně zelenou.
VOD Peacock už má hotový scénář, jak informuje například Deadline. Za plánovaným seriálem stojí tvůrčí dvojice Mike Daniels a Wolfe Coleman, kteří v něm budou působit jako scénáristé a showrunneři.
V novince se zapojí i představitel Dominica Toretta, herec a režisér Vin Diesel. Připadne mu funkce výkonného producenta. „Naše filmy jsou pro nás důležité, ale v průběhu poslední dekády jsme si uvědomili, že fanoušci chtějí víc – abychom rozvinuli postavy a jejich příběhy,“ nechal se slyšet. „A v posledním desetiletí se objevovalo i přání, abychom vstoupili do televizního prostoru,“ dodal.
Seriálu bychom se měli dočkat v roce 2028. Načasování zřejmě není náhodné, přespříští rok se totiž chystá i uvedení dalšího filmového dílu Rychle a zběsile. Má nést název Fast Forever a premiéra je v plánu na 17. března 2028.
Producenti si také nemohli vybrat lepší rok pro samotné oznámení. Letos v červnu totiž uplynulo přesně 25 let od premiéry prvního filmu. Dnes už kulturní fenomén totiž do kin poprvé vstoupil 22. června 2001.