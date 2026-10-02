VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty

Kdy se v kinech dočkáme komedie s hvězdnou hereckou sestavou?
Skupina starých známých přijíždí do vily bohatého muže, kterého roky neviděla. Čekají rozloučení a dědictví, místo toho dostanou víkend, který je rozloží na součástky. Vila bohatého Viktora Hoffmana v podání Petra Štěpánka se během víkendu zaplní hosty, kteří si myslí, že přijeli pro kus dědictví.
Spisovatel v tvůrčí krizi, jeho unavená manželka, bývalá milenka, ambiciózní realitní makléř a teatrální kadeřník s čivavou tvoří výbušnou směs, která nepotřebuje jiskru – stačí trochu vína. A když se ukáže, že všechno je jinak, než si mysleli, spustí se bláznivá lavina, protože všichni chtějí přijít na pravdu – a trochu i k majetku.
Právě o tom bude vyprávět nový film Něco jako rodina, na jejíž první trailer se právě můžeš mrknout. Zrežírovala ho Zuzana Marianková, která zaujala snímky Známí neznámí a Jedeme na teambuilding. Oba filmy se těšily v kinech velkému úspěchu, na druhý zmíněný se přišlo podívat přes 280 tisíc diváků a stal se tak třetím nejnavštěvovanějším českým filmem v roce 2023. Proto se očekává, že i tato novinka diváctvo přiláká.
„Přísaháš jenom, když lžeš,“ říká Tereza Ramba svému filmovému manželovi Jakubu Prachařovi. V tomto bláznivém duchu se pak nese celá komedie, v níž se představí také Petr Lněnička, Zuzana Mauréry, Elizaveta Maximova, Stanislav Majer nebo Tomáš Maštalír.
„Lidé v kině uvidí své oblíbené herce v dost nestandardních charakterových polohách. Věřím, že náš film je v něčem jiný, než české a slovenské komedie obvykle bývají, a doufám, že tahle jinakost bude diváky bavit,“ uvedla režisérka a scenáristka Zuzana Marianková.
Do kin snímek vstoupí 26. listopadu.