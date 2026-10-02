Feed Explore
Feed Explore Profil
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
0
0
0
dnes 2. října 2026 v 16:00
Čas čtení 0:59
Ella Petrová

VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty

VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
Zdroj: Donart Film
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Kdy se v kinech dočkáme komedie s hvězdnou hereckou sestavou?

Skupina starých známých přijíždí do vily bohatého muže, kterého roky neviděla. Čekají rozloučení a dědictví, místo toho dostanou víkend, který je rozloží na součástky. Vila bohatého Viktora Hoffmana v podání Petra Štěpánka se během víkendu zaplní hosty, kteří si myslí, že přijeli pro kus dědictví.

Doporučeno
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10? Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10? 2. října 2026 v 10:00

Spisovatel v tvůrčí krizi, jeho unavená manželka, bývalá milenka, ambiciózní realitní makléř a teatrální kadeřník s čivavou tvoří výbušnou směs, která nepotřebuje jiskru – stačí trochu vína. A když se ukáže, že všechno je jinak, než si mysleli, spustí se bláznivá lavina, protože všichni chtějí přijít na pravdu – a trochu i k majetku.

něco jako rodina něco jako rodina něco jako rodina něco jako rodina
Zobrazit galerii
(7)

Právě o tom bude vyprávět nový film Něco jako rodina, na jejíž první trailer se právě můžeš mrknout. Zrežírovala ho Zuzana Marianková, která zaujala snímky Známí neznámí a Jedeme na teambuilding. Oba filmy se těšily v kinech velkému úspěchu, na druhý zmíněný se přišlo podívat přes 280 tisíc diváků a stal se tak třetím nejnavštěvovanějším českým filmem v roce 2023. Proto se očekává, že i tato novinka diváctvo přiláká.
 
„Přísaháš jenom, když lžeš,“ říká Tereza Ramba svému filmovému manželovi Jakubu Prachařovi. V tomto bláznivém duchu se pak nese celá komedie, v níž se představí také Petr Lněnička, Zuzana Mauréry, Elizaveta Maximova, Stanislav Majer nebo Tomáš Maštalír.
 
„Lidé v kině uvidí své oblíbené herce v dost nestandardních charakterových polohách. Věřím, že náš film je v něčem jiný, než české a slovenské komedie obvykle bývají, a doufám, že tahle jinakost bude diváky bavit,“ uvedla režisérka a scenáristka Zuzana Marianková.
 
Do kin snímek vstoupí 26. listopadu.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala? ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala? 1. října 2026 v 10:00
Doporučeno
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci? Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci? 1. října 2026 v 11:35
Doporučeno
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy 11. září 2026 v 18:30
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Donart Film
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY ČESKÝ FILM FILMY 2026 OSOBNOSTI
Doporučujeme
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
Refresher Club
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
před 2 dny
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
28. 9. 2026 13:00
Daniel se ve 26 letech podílel na strategii největší české banky. „Vrcholový business je o lidech,“ říká
Sponzorovaný obsah
Daniel se ve 26 letech podílel na strategii největší české banky. „Vrcholový business je o lidech,“ říká
27. 9. 2026 15:30
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
před 2 dny
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Sponzorovaný obsah
Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
před 3 dny
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 2 hodinami
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
před 2 hodinami
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
dnes v 12:00
Chceš vidět film, který otřásl izraelskou společností? Dokument NAZA uvedou pražská Aerokina
dnes v 08:00
Pražský festival Metronome definitivně končí. Za 10 let zde vystoupili třeba Iggy Pop, Nick Cave nebo Massive Attack
včera v 17:30
Kdo nahradí Forejta a Kašpárka? Tohle má být nový porotce Masterchefa
včera v 15:10
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
včera v 11:35
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
včera v 07:27
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
před 2 dny
Zpravodajství
Česko Spojené státy americké (USA) Zvířata Filip Turek
Více
Mladí lidé z Česka se od rodičů stěhují brzy, pořízení vlastního bytu ale není jednoduché
před hodinou
Stavba největší hokejové arény na světě povolena
před 3 hodinami
Policie potvrdila, že tělo ženy nalezené u skládky ve Frýdku-Místku patří měsíc pohřešované matce dvou dětí
dnes v 14:11

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
před 2 dny
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
před 2 dny
Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
Hvězda Black Books Dylan Moran míří do Prahy: „Lidé říkají, že je svět moc woke? Ať táhnou, nikomu chybět nebudou“
před 3 dny
Z Rychle a zběsile bude seriál. Dočkáme se v roce 2028
Z Rychle a zběsile bude seriál. Dočkáme se v roce 2028
před 3 hodinami
Mění Hollywood názor na izraelsko-palestinský konflikt? Projevit solidaritu už není tabu
Mění Hollywood názor na izraelsko-palestinský konflikt? Projevit solidaritu už není tabu
dnes v 11:00
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
dnes v 10:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
před 2 dny
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
27. 9. 2026 13:00
O2 má velký výpadek: Tisíce lidí v Česku hlásí nefunkční internet, na vině má být překopnutý kabel
21. 9. 2026 12:06
Více z tématu Fashion Všechno
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
před 2 dny
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
14. 9. 2026 11:00
Více z tématu Design & Art & Kultura Všechno
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
22. 9. 2026 7:00
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
před 2 dny
Hody
před 2 hodinami

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Nela z Love Islandu vybírá své favority na vítěze. Shodneš se s ní?
Nela z Love Islandu vybírá své favority na vítěze. Shodneš se s ní?
před hodinou
Hody
Hody
před 2 hodinami
Mexická národní garda má nejroztomilejší posilu. Osvojili si čivavu jménem Comando
Mexická národní garda má nejroztomilejší posilu. Osvojili si čivavu jménem Comando
před 3 hodinami
Z Rychle a zběsile bude seriál. Dočkáme se v roce 2028
Z Rychle a zběsile bude seriál. Dočkáme se v roce 2028
před 3 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
včera v 10:00
1
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
včera v 11:35
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Konec roku není jen GTA VI. Vybrali jsme 10 očekávaných her, které se Rockstaru nezalekly
Konec roku není jen GTA VI. Vybrali jsme 10 očekávaných her, které se Rockstaru nezalekly
dnes v 13:00
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
před 2 dny
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
včera v 10:00
1
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00