Zakladatel studia MAX ID NY spolupracoval se značkami jako Nike nebo Standard Hotels.
Maximilian Eicke založil studio MAX ID a v produktovém designu má 17 let praxe. V Klimchi bude zodpovídat za vývoj nových kolekcí.
První z nich představí na nadcházejícím Designbloku, který začíná už ve středu 7. října. Jmenuje se GHOST a vychází z estetiky klasického broušeného křišťálu. Na akci značka ukáže tři sklenice, které se vyrábí ručně v Kamenickém Šenově. 9. října Eicke zároveň na Deignbloku vystoupí s přednáškou „Designed for No Reason“.
Partnerství Klimchi a Eickeho vzniklo v New Yorku. Tamní designér na veletrhu Shoppe Object narazil na zakladatele značky Lukáše Klimčáka. Nedlouho poté přijel do Kamenického Šenova.
„Když si vybírám lidi, se kterými chci pracovat, dívám se nejdřív na to, jestli si lidsky sedneme, a teprve potom na jméno nebo portfolio. S Maxem vše fungovalo od prvního rozhovoru. Jeho tvorba je nadčasová a zároveň trochu jiná než současné tvarosloví KLIMCHI, právě v této symbióze vidím nový produktový směr značky,“ popisuje Lukáš Klimčák.
Eicke nadále povede i své studio v Americe. Pro českou značku bude dělat produktový design a zmíněné nové kolekce, vizuální identita, marketing a kreativní směřování zůstanou v rukách KLIMCHI.
„KLIMCHI má za sedm let vybudovanou silnou identitu a ví, jak se prezentovat. Hledali jsme partnera, který přinese nové, vzrušující produkty. Max navrhl stovky produktů od nábytku přes svítidla až po sklo a keramiku a zná výrobu zevnitř. Po vstupu na americký trh, kde máme vlastní distribuční společnost, navíc dává americký designér v čele vývoje smysl i z obchodního hlediska,“ vysvětluje Lukáš Klimčák.