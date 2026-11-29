Pilates girls, gym bros nebo biohacking působí jako symbol zdraví. Adéla Šponerová v sérii Ztělesnění na Radiu Wave ukazuje, kdy se péče o tělo mění v posedlost. Mluvily jsme o tom, co s ní natáčení dělalo, o roli algoritmů i proč nejde jen o Gen Z.
Adéla Šponerová patří k výrazným hlasům mladé české žurnalistiky. Jako redaktorka a moderátorka ČT24 a autorka pořadu Impakt na Radiu Wave se dívá na aktuální dění perspektivou generace Z, ke které sama patří. V rozhovoru jsme si povídaly o jejím novém projektu Ztělesnění, který odkrývá temné stránky trendů jako pilates girls, gym bros, sebe-optimalizace nebo longevity. Na sociálních sítích působí jako ztělesnění zdravého života, jenomže se za nimi často skrývá hlad, kontrola a posedlost výkonem.
Ztělesnění vyšlo před dvěma měsíci. Jakou zpětnou vazbu máš od posluchačstva a jak se teď cítíš?
Zpětné vazby mám hodně a je super. Pozitivní a zároveň trošku smutná, protože sdílíme to, že zkušenost s nějakým problémem s tělem nebo se vztahem k jídlu je hodně rozšířená. Píšou mi holky i kluci, u kterých bych to vůbec nečekala. Je fajn, že o tom můžeme mluvit, ale občas mě trošku bodne, že je to úplně všude.
K sérii jste měli i živé natáčení, které se vybookovalo za několik dní. Jaké bylo potkat se s posluchačstvem naživo?
Radio Wave každou sérii uzavírá živým natáčením. Potkáš se na něm s lidmi, se kterými jsi během tvorby mluvila, ale i s odbornictvem. Bylo to hodně silné. Zároveň na mě to téma znovu dolehlo. Mám ho už zpracované a nejsem v žádné akutní fázi nezdravého stravování ani poruch příjmu potravy, ale při moderování jsem absorbovala všechny ty odpovědi. Zůstal ve mně smutek z toho, že na tyhle věci pořád narážíme.
Ale do jisté míry to byla i sranda. Měla jsem tam například food bloggera Adama Runduse a proti němu seděla terapeutka Tereza Maková z 3pe. Když mluvil o svém obsahu, říkal některému jídlu „prasárničky“. Společně jsme opravovali jazyk a dostali jsme se do zajímavé vrstvy: i slova často používáme škodlivě, i když se nám zdají neutrální. Tereza říkala: zkus to nenazývat prasečinky, je to prostě jídlo jako každé jiné, zkusme mu nedávat nálepku, i tobě to udělá líp.
Dřív jsi působila v módě. Kdy přišel první impuls začít se věnovat tématu zdánlivě zdravého životního stylu?
Myslím, že jsem to trošku načala už ve své knize On Fashion o (bez)významnosti módy, kde jsem si i pro sebe uzavírala kapitolu práce v módě. Když jsem se vrátila z Balenciagy, tak jsem věděla, že touto cestou už dál nepůjdu. Bylo to pro mě těžké, protože jsem si celý život přála být fashion holka, a zklamání, když sny nejsou takové, jak sis je vysnila, je velké.
Uzavřela jsem to tou knihou, ale současně jsem tam taky otevřela oblast body image a nezdravého vztahu k tělu. Věnovala jsem tomu jednu kapitolu, protože je mi to téma blízké i z vlastní zkušenosti, ať už jde o nadměrný zájem o to, co jsem kdy snědla, nebo o diety, které jsem jako mladší hodně držela. Ale taky zaměření na výkon, což je podle mě taková skrytá věc, kterou jako společnost adorujeme. Máme rozšířenou hustle kulturu, takže nikdo nepředpokládá, že neustálá honba za výsledky, pětkrát týdně fitko, zdravé stravování a měření všeho může být nezdravé. A právě to jsme v podcastu ohledávali: vrstvy, kdy už to začne být posedlost a škodí vám to.
Tvořit autorský projekt, zvlášť ve veřejnoprávním médiu, musí být náročné. Chtěla jsi to někdy vzdát?
Vzdát asi ne. Je ale pravda, že kromě tohohle projektu jsem pořád pracovala full time v České televizi na ČT24, takže pro mě byla náročná spíš logistika a uspořádat si kalendář. Důležité je zmínit, že Český rozhlas, zejména Radio Wave je v těchto formátech silně kovaná stanice. Roky dělá audiodokumenty a hodně se točí kolem těchto témat. Je to stanice pro mladé, takže všechno, co aktuálně pálí mladou generaci, se tam řešilo už před deseti, možná osmi lety.
Vznikla tam třeba skvělá podcastová série Sádlo od Ridiny Ahmedové nebo už od roku 2017 tam vycházel queer podcast s Bárou Šichanovou, která je teď šéfredaktorka a Filipem Titlbachem. Aktuální témata si tam dlouhodobě drží a je super, že jim dávají prostor. Jsem hrozně ráda, že to na téhle stanici nebylo takové to pomyslné proražení zdi. Jinde toho prostoru tolik není.
Šla jsi cíleně po audiu? Nelákalo tě i vizuální zpracování?
Původně jsem myslela, že to bude kniha, a měla jsem i podepsanou smlouvu. Pak jsem si ale uvědomila, jak bych to chtěla uchopit: lidské příběhy a zároveň hodně odborných dat. Přišla jsem na to, že to zvuk unese líp.
U obrazu si myslím, že by bylo hodně náročné zpracovat to citlivě. Audio toho unese víc a pomáhá odbourávat předsudky. Třeba v šestém díle o sebelásce si povídám s holkami a kluky o tom, že vždycky měli problém s tělem, ale my z poslechu nevíme, jak vypadají. Já tam naopak odkrývám, že jsem celoživotně vysoká a hubená a z norem ideálu jsem nevyčnívala. Ale měla jsem úplně stejné problémy jako slečna, která v nějaké části života řešila třeba lékařsky nadváhu. Prostě to tělo chceme pořád vylepšovat, a to se sérií hodně line.
Obrazově by to asi taky šlo, máme k tomu i fotky. Ale zvuk tomu dal takový pěkný pokojíček a máme i super hudbu od Tokyo Drift.
Za sérií je přes 30 rozhovorů. Jak jsi hledala lidi, kteří by byli ochotní mluvit o tak osobních věcech?
To bylo pro mě asi úplně nejtěžší. Mám víc prací a dát to všechno do kalendáře bylo náročné. Zároveň jsem musela ohlídat, aby respondenti a respondentky nebyli v akutní fázi, protože na to nejsem trénovaná.
Udělala jsem open call na svém Instagramu, což je jeden z důvodů, proč je dobré mít aktivní sociální sítě. Ozvala se mi spoustu holek. U kluků to bylo náročnější, ty jsem hledala docela dlouho, ale nakonec se mi to povedlo. Cíleně jsem oslovila i několik influencerů. Pro ty to samozřejmě není moc příjemné, když je konfrontuješ s tím, že propagují ideály, které nejsou úplně zdravé, nebo jako Jakub Enžl, který otevřeně mluví o steroidech. Se mnou mluvit nemuseli, a o to víc si vážím všech, kteří na to kývli, i když s některými jejich postoji nesouhlasím. Právě na nich jsem mohla ukázat ideály, které nemusí být tak ideální, jak se zdají.
Odborníky a odbornice jsem poptávala cíleně. Věděla jsem, že organizace 3pe se dlouhodobě zabývá poruchami příjmu potravy. Nebo například Markéta Gajdošová, skvělá nutriční terapeutka, která studovala ve Státech, má velký rozhled a chápe, že jídlo není jen o jídle, ale skrývají se v něm velká duševní patra.
Projekt se zdá emočně poměrně náročný. Byly chvíle, kdy ti nebylo psychicky dobře?
I když nejsem v žádné akutní fázi problému, občas se tam znovu ozvala hlava. Když o tom pořád dokola slyšíš a respondentstvo ti popisuje své principy, jak fungovali nebo pořád fungují s jídlem nebo sportem, někdy se mi rozsvítila varovná kontrolka. Musela jsem si dávat pozor, když jsem si říkala, jestli bych taky neměla jít cvičit, když jsem dlouho nahrávala a seděla x hodin na židli. Ty myšlenky občas přicházejí, ale už to mám zacelené a dokážu se zastavit, prodechnout a jít dál.
Terapeutka Tereza Maková mi taky často říkala, že v zajetí algoritmů je strašně těžké se z poruch příjmu potravy vymanit. To je jeden z problémů dneška. Algoritmus vás nechce pustit z obsahu, který může být hodně problematický. Třeba trend What I eat in a day může být fajn inspirace, ale taky silně restriktivní návod, jak žít. A v křehkém věku nebo stavu se to nemusí vyvinout úplně dobře.
V sérii otevíráš témata jako pilates girl nebo gym bros, která vypadají jako dva opaky. Je za nimi stejný mechanismus?
Oba popisují estetiky, které můžeme vidět na sociálních sítích, asi je všichni známe pod nějakým hashtagem. Snažila jsem se dívat, co všechno se v té estetice skrývá a jestli tam není trošku víc. Zkoumala jsem možné patologie, i když k problémům samozřejmě dojít nemusí.
U pilates girl stojí vizuál hodně na hubenosti a na konkrétním typu estetiky. Ta estetika zároveň odkazuje k určitému životnímu stylu a rutinám. Gym bros je naopak trend postavený na vizuálu velkého těla. Bigorexii se často říká anorexii naruby. Je potřeba mít co největší tělo a trpí jí nejčastěji kluci, protože je na rozdíl od nás holek společnost vede k tomu, aby byli velcí, mužní a silní. Jejich nemoc se tak zvrhne v to mít co nejméně tuku a být co největší.
Anorexie je zase opačný pól. Jsou to zkrátka dva póly, které jen do extrému ukazují, k čemu jsme jako ženy a muži vedení a co se po nás stereotypně chce. A může to vést k poruchám příjmu potravy a dalším problémům.
Sama o sobě říkáš, že jsi zástupkyně generace Z. Je Ztělesnění i pro starší ročníky?
Jsem starší Gen Z, ne mileniálka. Často se mě ptají, jestli to není jen pro Gen Z a opravdu mladou generaci, řešíme taky třeba slang a anglicismy, které tam hodně jsou. Média se starší cílovkou na to musela reagovat a při rozhovoru se mnou vysvětlovat každý pojem: gym bros, pilates girls i wellness.
Došla jsem ale k tomu, že i když mluvíme aktuálním jazykem a díváme se na to optikou sociálních sítí, pořád jsou to problémy nebo patologie, které tu jsou odjakživa, minimálně stovky let. Ideály štíhlosti řešily skrz magazíny a reklamní byznys i naše mámy a babičky, jen teď to má trošku jinou podobu. A je to silnější a exponovanější právě kvůli sítím, jsme tomu víc vystaveni.
Starší lidé mi říkali, že to pro ně bylo cenné, protože si mohli poslechnout, jak žijí jejich děti, mladší známí nebo například vnučky. A zároveň v tom mohli hledat vzorce, které taky dobře znají, třeba restrikce a zákazy jídla.
V sérii upozorňuješ na sociální sítě a algoritmy a sama jsi na nich dost aktivní. Jaký spolu máte vztah?
Hodně ambivalentní. Myslela jsem si, že když odejdu z PR, v žurnalistice to nebude vůbec téma. Ale trh se za poslední roky hrozně změnil a internet je jedním z hlavních kanálů, kterými média šíří svůj obsah. A víme, že mladí lidé konzumují obsah většinou na sociálních sítích, ne třeba na webech zpravodajských stanic.
Pro mě je stále těžké hledat hranici. Snažím se o sebe pečovat, mažu i některé sociální sítě, ale není to vždycky efektivní, protože se rychle dostaneš zpátky. Chci je užívat tak, aby byly dobrý sluha a zdroj inspirace, ale abych v tom nezahučela.
Když jsem se připravovala na sérii a lajkla tři, řekněme, toxická videa, která adorovala hubenost a pracovala s tím, že jediná správná podoba ženského těla je hubená, brzo jsem toho měla plný feed.
Když jsi takhle trénovala algoritmus, dokážeš rozpoznat znaky toxického videa, když nejsou vidět na první pohled?
Je to hodně individuální, a právě to je na tom těžké. Někteří influenceři a influencerky to podle mě nemyslí špatně. Třeba videa What I Eat in a Day: holky, se kterými jsem mluvila a které měly problémy, je popisovaly jako trigger. Hranice mezi inspirací a návodem na život je zkrátka hrozně tenká.
U cvičení si dovolím říct, že když je to vyvážené, takový problém to není. Ale jakmile je tam počet kalorií nebo přesné gramy, je to hodně velké no-go. To absolutně není plošné: každý má jiné potřeby, jiné tělo a každé tělo se chová a žije jinak. Takže jakmile jsou tam konkrétní návody, je to podle mě velký problém.
Narazila jsem také na hlášky z nultých let jako „nic nechutná líp, než být skinny“, kterou proslavila Kate Moss. Na TikToku navíc existují různé problematické hashtagy, které tato témata zviditelňují. Některé se sice filtrují, ale všechno pohlídat nejde, takže obrazů toho, jak být za každou cenu hubený, je na sítích pořád spousta.
Šla jsi v rešerších tak daleko, že ses dívala i na reality show o hubnutí?
Hodně jsem vzpomínala na reklamu na celulitidu, která jela v televizi, když jsem byla mladší. Slečna v ní díky nějakým práškům strhávala kůži, ty tukové obaly kolem těla. Dlouho mě to strašilo. A hodně dobře znám reality show Jste to, co jíte. Jako mladší jsem ji hodně sledovala, dnes už podobné pořady nevyhledávám. Je zvláštní dívat se někomu takhle zblízka do toho nejintimnějšího.
Potenciální problém může být v tom, že i když v těchto reality show vystupují odborníci a odbornice, tak se ukazuje, co je popsané: že i odborníci jsou fatfobní. To ten odpor k větším tělům ve společnosti samozřejmě ještě víc legitimizuje. Celá společnost to má hrozně silně zakořeněné a je předpojatá vůči větším tělům. Ukazuje to řada studií ze Států i z Česka. Není přitom jasné, co tělu škodí víc: jestli samotná vyšší váha a BMI, nebo předsudky společnosti a zdravotníků, kvůli kterým lidi nedostanou vhodnou péči.
Co tě celý proces vývoje série naučil?
Hodně věcí jsem věděla už předtím, ale vždycky říkám, že největší síla je v informacích. Znalosti jsou strašně důležité a zároveň jsou privilegium, protože díky nim se můžeš lépe rozhodovat.
Hlavně mi to dalo sdílenou zkušenost s lidmi, kteří zažili něco podobného. I když jsem měla pocit, že už jsem v pohodě, párkrát se mi to během natáčení znovu otevřelo. Dlouho mě trápilo, že mi tělo pořád není úplně jedno. S respondentkou Martinou v šestém díle jsme ale přišly na to, že je v pořádku být na cestě. Je to proces, za který nemůžeš, protože žiješ ve společnosti, která to od tebe celý život vyžaduje. Právě to sdílení mi pomohlo se s tím lépe vyrovnat, i když šlo často o smutné příběhy.
V sérii může být pro spoustu lidí hodně triggerů. Když se v tom někdo najde a ví, že má problém, kam by se měl obrátit?
Do každého dílu dáváme trigger warning a s Českým rozhlasem jsme připravili rozcestník organizací, kam se můžeš obrátit.
Záleží na tom, jestli hledáš dlouhodobou pomoc, nebo jde o akutní problém. Na nonstop linky pomoci se dá zavolat hned, organizace jako 3pe se zase věnují dlouhodobé práci a osvětě. Určitě je ale v pořádku říct si o pomoc nebo se svěřit někomu blízkému.
U problémů s tělem je to často začarovaný kruh, protože se nechceš vzdát svého lifestylu a návyků. Je ale potřeba dívat se i na pozitivní stránku věci, a o to se snažím i já. Na konci každé epizody jsme proto ukazovali, co ti uzdravení může přinést: klidnější život a klid na duši. Ale je to boj.
Linka Anabell (poruchy příjmu potravy, i pro blízké): 774 467 293, po, st, čt, pá 8:00–16:00, út 10:00–18:00. anabell.cz
Linka první psychické pomoci (pro dospělé): 116 123, nonstop.
Linka bezpečí (pro děti a studentstvo do 26 let): 116 111, nonstop.
3pe (osvěta o poruchách příjmu potravy a databáze odbornictva): 3pe.online
V ohrožení života volej 112.
Plánuješ se v tomhle tématu dál pohybovat, nebo máš v hlavě další témata, která je potřeba prozkoumat?
Téma těla pro mě bude asi aktuální dlouhodobě a myslím, že je to v pohodě. Tělo se pořád mění, zvlášť to ženské prochází během života hodně různými fázemi. Věřím, že se mi vrátí třeba se stárnutím, což je taky velké téma. Tak uvidíme za pár let, spíš desetiletí.
Teď ho ale nechám spát a přenechám ho odbornictvu a organizacím, které se mu věnují dlouhodobě a mají na to celé týmy. Sama se chci dál věnovat veřejnoprávním médiím, která to teď nemají úplně jednoduché, a třeba otevřít na Wave další hlubší téma, které je potřeba prozkoumat.
Co konkrétně bude dál, zatím nevím. Témat je hodně a nějaký směr jsem si asi vytyčila. Zároveň vím, zvlášť když tak často měním kariéry, že možná budu chtít dělat i něco úplně jiného a odjet někam. Třeba dělat sérii o kakaových bobech, což je mimochodem taky velké téma. (smích)