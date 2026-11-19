Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / COLLEEN STURTEVANT / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: NETFLIX / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / COLLEEN STURTEVANT / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: 2004 WARNER BROTHERS / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: KIMBERLY FRENCH / MUBI / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / COLLEEN STURTEVANT / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: WARNER BROS. / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: SUMMIT ENTERTAINMENT / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: FOX 2000 PICTURES / PROPAGAČNÍ MATERIÁL / VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS / COLLEEN STURTEVANT / VOLNĚ K UŽITÍ
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Na nového Jamese Bonda si ještě nějaký ten rok počkáme. 🎬
Mezitím si připomeňme ostatní ikonické role, které britský herec za svou kariéru ztvárnil. 👀
V jakém filmu se Robert Pattinson nejvíce líbil tobě? Napiš nám do komentářů. 👇