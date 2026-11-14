MC Gey: „Přestal jsem chlastat, začal cvičit a cítím se nejlíp za posledních 20 let. Chci být hlavně dobrý táta“

MC Gey v posledních letech obrátil svůj život vzhůru nohama. Přestal kouřit, výrazně omezil alkohol a začal se víc starat o své zdraví. Po posledním úspěšném albu už pracuje na novince s Hopsenem Clarkem a Ideou. Sleduj nový díl hudebního pořadu OFFSTAGE.
Kuba Rafael patří k nejosobitějším postavám českého rapu. Proslavil se černým humorem, absurdními punchlines a texty, ve kterých si často nebere servítky. Velkou roli v jeho životě hraje otcovství. Má čtyři syny a právě rodině v roce 2023 věnoval své osobní album O tatínkovi, který usnul. „Kdyby to byla moje poslední deska, tak skončím s čistým svědomím a budu už jenom táta. A nebudu dělat rap,“ říká MC Gey, který za ní získal i Cenu Anděl.
V posledních prošel MC Gey velkou proměnou. Změnil jídelníček, začal cvičit, přestal kouřit a výrazně omezil alkohol. Dnes říká, že je šťastnější a klidnější než kdy dřív. „Cítil jsem se třeba na 50 let. Tak jsem se rozhodl, že přestanu pít denně,“ vzpomíná v nové epizodě hudebního pořadu OFFSTAGE, kterou jsme natáčeli v Divoké zahradě Hostivař, pražském zookoutku u hájovny pro zvířata s trvalým handicapem.
„Ráno jsem byl smutný, myslel jsem, že mám deprese. Přestal jsem pít a zjistil jsem, že to byly kocovinky,“ ohlíží se Kuba Rafael. Dnes si dá pivo jen občas a už rok vůbec nekouří. „Mám dobrou náladu a cítím se nejlíp za posledních 20 let.“
Vedle vlastní tvorby v rámci labelu Ty Nikdy začal psát texty i pro další hudebníky. S Miraiem už společně napsali asi deset písniček pro jeho připravovanou desku a nedávno překvapil spoluprací s Michalem Horákem na tracku Jsem asi boomer. „Vždycky jsem chtěl zkusit napsat texty i pro někoho jiného. Jsem ten typ člověka, co v autě u rádia nadává, jak někdo může napsat takovou blbost,“ směje se.
Rap ale rozhodně neopouští. Aktuálně pracuje na společné nahrávce s rapperem Hopsen Clarkem, kterou produkuje Idea. Spolupráci už předznamenal singl Jsouhvězdí. Když jsme se s Geyem potkali, trojice zrovna nahrávala nové tracky v jednom z pražských hotelů.
Jak MC Gey změnil svůj život, co mu dalo otcovství a proč by dnes klidně dokázal s rapem skončit? Sleduj nový díl OFFSTAGE, kterým tě provede šéfredaktor Refresheru Vojtěch Tkáč.