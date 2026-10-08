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Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
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dnes 8. října 2026 v 7:00
Čas čtení 5:23

Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu

Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Zdroj: Archiv respondentky / se svolením
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
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Prodává luxusní nemovitosti v Dubaji, jedná se zástupci královských rodin a pracuje pro jednu z nejslavnějších realitních kanceláří světa. Češka Natálie Burešová se prosadila v Oppenheim Group, kterou proslavila reality show Selling Sunset na Netflixu.

Ze všech uchazečů a uchazeček si ji na jedné networkingové akci vybral sám Brett Oppenheim. „Jestli je lepší šéf on nebo Jason? Na to nedokážu odpovědět!“ říká na jednu z nejčastějších otázek o angažmá ve slavné realitce Natálie Burešová.

Rodačka z Pardubic působí v nově otevřené pobočce ve Spojených arabských emirátech jako senior konzultantka. „Viděla jsem i domy, kde se nešetřilo zlatem a stály řádově miliardy korun,“ líčí zaměstnání v dubajské realitní extralize.

V rozhovoru se dočteš:
  • Co Natálii chybí z české pracovní kultury
  • Jestli se liší vyhrocené vztahy mezi makléřkami se skutečnou pracovní kulturou v realitách
  • Jak moc jako makléřka musí řešit vzhled
  • Kolik stála nejluxusnější nemovitost, kterou viděla

Jak jste se dostala k práci v Oppenheim Group? Bylo výběrko náročné?

Do The Oppenheim Group jsem se dostala tak trochu shodou okolností, ale rozhodně to nebyla snadná cesta. Výběr probíhal ze stovky realitních makléřů z Dubaje i ze Spojených států a výsledný tým čítá zhruba dvacet lidí. Nešlo o klasický postup, kdy člověk pošle životopis a čeká na odpověď. Otevření dubajské pobočky se totiž drželo několik měsíců v naprosté tajnosti.

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Všechno začalo setkáním s Brettem Oppenheimem, bratrem Jasona, který je naším CEO a tváří známé show na Netflixu. Dali jsme se do řeči o nemovitostech a o tom, jak tady v Dubaji funguje trh. Na konci rozhovoru mě pozval na pohovor s tím, že by mě v týmu rád viděl. Následovalo několikakolové výběrové řízení a nakonec jsem uspěla.

Oppenheim Group je veřejnosti známá díky reality show Selling Sunset (Makléři z Hollywoodu). Vypadá vaše práce tak, jak ji známe z Netflixu? Nebo se naopak od reality liší?

Show se natáčí v LA a liší se hlavně tím, že v televizi divák vidí jen pár hodin čistého času z celé realitní práce. Výsledek vypadá tak, že makléřka zavolá potenciálnímu kupci, střih a už procházíme krásnou vilu v Beverly Hills. To obrovské množství práce, hodin úsilí a produkce v pozadí tam vidět není. Tady v Dubaji se to ale v jádru zas až tak neliší. Jen je v show samozřejmě trochu více dramatu, aby to bylo pro diváky atraktivní. Každodenní dril a realita trhu bývají od televize přece jen odlišné.

NAtálie burešová, dubaj NAtálie burešová, dubaj NAtálie burešová, dubaj NAtálie burešová, dubaj
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Selling Sunset je známá intrikami a napjatými vztahy v kanceláři. Funguje to tak i ve skutečnosti?

K dění v show se bohužel nemohu konkrétně vyjadřovat. Co se ale týče našeho týmu v Dubaji, mám obrovské štěstí. Všichni jsme skvělá parta, pomáháme si a podporujeme se, protože chceme, aby agentura prosperovala. Máme skvělého managing directora Omara. Když postavíte tým z kvalitních a slušných lidí, tak bude skvěle fungovat.

A co soutěživost?

Zdravá soutěživost tady ale samozřejmě je, a to v rámci celého dubajského trhu. Tlak na výkon je cítit každý den. Místní trh je brutální, drsný a dynamický – úplně jiný než v Česku nebo v Asii. Člověk tady musí mít trochu hroší kůži, aby obstál.

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Co se dozvíš po odemknutí?

  • Co Natálii chybí z české pracovní kultury
  • Jestli se liší vyhrocené vztahy mezi makléřkami se skutečnou pracovní kulturou v realitách
  • Jak moc jako makléřka musí řešit vzhled
  • Kolik stála nejluxusnější nemovitost, kterou viděla
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Zdroj: investigace.cz
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