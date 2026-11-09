Od čtvrtka 12. do neděle 15. listopadu zabere BYD v pražských Letňanech přes tisíc metrů čtverečních. Vedle 12 vozů představí i technologie, které za nimi stojí.
Auto můžeš zkoumat a zjišťovat donekonečna, ale jak ti sedne, zjistíš vždy až za volantem. Na tuhle zkušenost sází i BYD na e-SALONu 2026, tuzemské výstavě čisté mobility. V halách 2D a 2C pražského výstaviště PVA EXPO v Letňanech tam postaví největší expozici veletrhu.
Od baterií k milionům prodaných aut
Příběh BYD začal v roce 1995 výrobou baterií, ze které za 30 let vyrostli až do největšího světového výrobce elektrifikovaných automobilů. Jen v roce 2025 prodala téměř 4,6 milionu elektromobilů a plug-in hybridů, tedy aut, které mají elektromotor i spalovací motor a dobíjíš je ze zásuvky.
Technologie BYD navíc možná nosíš v kapse. Podle údajů společnosti jsou její komponenty zhruba v každém třetím mobilním telefonu na světě, na jejichž vývoji pracuje víc než 120 tisíc inženýrů a inženýrek, kteří přihlásí přihlásí v průměru 52 patentů denně.
Během čtyř dnů e-SALONu jich tak přibude přes 200.
Elektrifikace není jen pro město
Hlavní hvězdou bude bezpochyby BYD SHARK, robustní plug-in hybridní pick-up s výrazným a originálním designem. Zblízka se na něj můžeš podívat v předpremiéře, tedy ještě před oficiálním uvedením na český trh. BYD chce navíc ukázat , že elektrifikace už dávno není záležitostí jen městských elektromobilů. Vedle modelu SHARK BYD vystaví například také modely SEAL U DM-i a SEALION 7 i další vozy z aktuální nabídky, od čistě elektrických po plug-in hybridy.
Blade Battery a Super DM-i vysvětlí odborný tým na místě
V expozici budou informační panely o dvou klíčových technologiích: baterii Blade Battery, navržené s důrazem na bezpečnost, a plug-in hybridnímu systému Super DM-i. Jak fungují a v čem jsou dobré, ti na místě vysvětlí odborný tým BYD. Odpočinout si a probrat nabídku s prodejci půjde v loungi přímo v expozici.
SEALION 5 DM-i a listopadová nabídka
Rodinné SUV SEALION 5 DM-i je prostorné a má plug-in hybridní pohon. Technologie DM-i umožňuje využívat elektrický pohon při každodenním dojíždění a při delších cestách nabízí flexibilitu spalovacího motoru. Právě pro tento model připravila automobilka BYD listopadovou cenovou nabídku, která platí na veletrhu i u autorizovaných prodejců až do 23. listopadu.
Za volant se dostaneš rovnou na místě
BYD na e-SALONu samozřejmě nabídne i testovací jízdy. Přihlásit se na ně můžeš u registračního stánku před halou 2. Budou tam lidé z BYD i z autorizovaných prodejců, kteří představí aktuální nabídku a odpoví na veškeré tvoje dotazy.
Vstupenky na veletrh seženeš na e-salon.cz.
Auto poznáš nejlíp za volantem. V Letňanech na to budeš mít čtyři dny.
Kdy: od čtvrtka 12. do neděle 15. listopadu 2026
Kde: PVA EXPO Praha, Letňany, haly 2D a 2C
Co uvidíš: předpremiéru pick-upu SHARK, modely SEAL U DM-i, SEAL, SEALION 7, SEALION 5 DM-i, ATTO 2 DM-i a SEAL 6 DM-i Touring, technologie Blade Battery a DM-i, lounge BYD a testovací jízdy