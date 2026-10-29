Herec Kit Harington se předvedl v nových modelech newyorské značky.
Značka Kith představuje rozsáhlou kolekci Winter 2026, která spojuje surovou estetiku newyorských ulic s elegancí britské aristokracie.
Tváří reklamní kampaně i krátkého doprovodného filmu je 39letý herec Kit Harington, známý zejména díky postavě Jona Snowa ze seriálu Hra o trůny.
Vizuál kampaně je zasazen do prostředí anglického venkova, který vyzařuje autentický tichý luxus. Kit Harington pózuje na pozadí historického panství, v obklopení přírody či loveckých psů.
Kolekce je postavena na mistrovském vrstvení, kvalitních materiálech a texturách.
Mezi nejvýraznější kousky patří objemná semišová bunda ve světle hnědém provedení s ovčí kožešinou a oversized bunda s texturou umělé kožešiny. Tradiční pánský šatník proplétají westernové akcenty v podobě černé kožené bundy s třásněmi či opasku se stříbrnou koncovkou, ale i voskovaná lovecká bunda a selvedge denim. Hřejivý základ doplňují mohérové šály, kardigany, vlněné kalhoty a doplňky včetně rukavic nebo baretu.
Mezi klíčové spolupráce patří debutová kapsle s japonskou značkou SEVEN BY SEVEN či linie Kith&Kin s modely s rukopisem módního domu Giorgio Armani. Nabídku obuvi zpestřuje Ronnie Fieg ikonickými siluetami od Timberland, Adidas Originals a Clarks Originals s detailním zdobením.
Newyorská značka potvrzuje silnou pozici ve světě high-end pánské módy s přesahem do různých subkultur.
Kolekce Winter 2026 od značky Kith bude dostupná v online obchodě od pátku 30. října. Ceny zatím nejsou známy.