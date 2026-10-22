ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi

V prvním semifinále podzimního ČT art kvízu se proti sobě postavili Gabriela Heclová a Janek Rubeš. Ačkoliv Janek přiznal obrovskou trému a souboj přirovnal ke skoku s bungee jumpingem, na herní tabuli předvedl dominantní výkon.
Gabi si sice na začátku vybojovala modrý stolek v rychlostním rozstřelu, ale pak souboj nabíral rychlé obrátky. Janek sázel jednu správnou odpověď za druhou – poznal Soudkyni Barbaru, pražské natáčení Resident Evilu, rappujícího starostu New Yorku i Krytonův kryptonit z Červeného trpaslíka. Pohotově také sebral pole Gabi, když zaváhala u úvodní znělky k Pokémonům.
Heclová sice správně trefila chyták o Beatles i úraz influencerky Domi Alagie, osudnou se jí ale stala otázka na erotický bestseller 50 odstínů šedi. Nesprávně tipla, že kniha nevznikla jako fanfikce na Stmívání, což rozhodlo o zápasu.
Janek Rubeš tak postoupil do finále. O tom, s kým si to v něm rozdá, rozhodne příští týden souboj mezi Lukefrym a Josefem Trojanem. Celý díl si můžeš pustit níže: