VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze

Finální trailer třetího dílu Duny napovídá, v čem se film výrazně odchýlí od knihy.
Chani, kterou hraje Zendaya, má totiž sehrát mnohem aktivnější roli v příběhu než v románu Spasitel Duny. Právě její vztah s Paulem by se mohl stát jednou z hlavních dějových linií závěru trilogie režiséra Denise Villeneuvea.
Nová ukázka se odehrává 19 let po událostech předchozího filmu. Paul mezitím jako padišáh-imperátor ovládl tisíce světů a jeho moc začíná mít ničivé následky. Trailer naznačuje, že se proti němu chystá atentát, do něhož je zapletená i Chani. Vedle ní se do popředí dostávají také princezna Irulán v podání Florence Pugh a tajemný Scytale, kterého ztvární Robert Pattinson.
Chani nezůstane Paulovi oddaná
Zásadní rozdíl oproti knižní předloze spočívá právě v postavě Chani. Zatímco ve druhém dílu Duny Paul jejich vztah obětuje vládním ambicím a ožení se s Irulán, v původním románu se Chani s jeho rozhodnutím nakonec smíří. V pokračování Spasitel Duny pak zůstává jeho oddanou partnerkou.
Trailer však naznačuje, že filmová Chani se s Paulovou proměnou v mocného vládce nehodlá smířit. Paul v ukázce přiznává, že se stal utlačovatelem, proti němuž Chani přísahala bojovat. Ta ho následně označí za zrádce a podle záběrů se zapojí do spiknutí, jehož cílem je jeho smrt. Změna může třetímu dílu dodat výraznější emocionální rozměr. Román Spasitel Duny se totiž z velké části soustředí na politické intriky a spiknutí proti Paulovi. Pokud film postaví do centra dění také rozpad jeho vztahu s Chani, nabídne divákům a divačkám osobnější pohled na důsledky jeho vlády.
Snímek má vstoupit do kin 18. prosince 2026.