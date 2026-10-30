VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem

Curry Barker se vrací ke svým hororovým začátkům na YouTube.
Ve čtvrtek zveřejnil pětiminutový snímek Mama Bear, který napsal, režíroval i sestříhal. Příběh sleduje mladíka Floyda, jehož spánek naruší záhadné telefonáty. Brzy zjistí, že není jedinou verzí sebe sama. V hlavních rolích se objevují Jon Lee Richardson a Katie Sarife.
Krátký horor vznikl za podpory společnosti Windows a znovu spojil Barkera s částí štábu jeho úspěšného filmu Obsession, včetně kostýmní výtvarnice Blair James. Ta pro The Hollywood Reporter prozradila, že natáčení proběhlo pouhé tři a půl týdne před premiérou.
Barker se tak vrací k formátu, který mu pomohl nastartovat filmařskou kariéru. Na YouTube dříve zveřejnil například snímky The Chair, Milk & Serial nebo Heavy Eyes. Právě The Chair z roku 2023 zaujal producenta Jamese Harrise a otevřel mu cestu k celovečerním filmům.
Návrat ke krátkometrážní tvorbě přichází v době úspěchu Obsession, který s rozpočtem přibližně 750 tisíc dolarů celosvětově utržil přes 500 milionů dolarů a získal nominaci na diváckou cenu Gotham Awards.
Barker už chystá také další celovečerní horor Anything But Ghosts, který by měl dorazit do kin 7. května 2027. Vedle toho připravuje novou verzi kultovního Texaského masakru motorovou pilou, u níž se ujme scénáře i režie.