Feed Explore
Feed Explore Profil
VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
0
0
0
dnes 30. října 2026 v 16:30
Čas čtení 0:44
Ella Petrová

VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem

VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
Zdroj: YouTube / that's a bad idea
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Curry Barker se vrací ke svým hororovým začátkům na YouTube.

Ve čtvrtek zveřejnil pětiminutový snímek Mama Bear, který napsal, režíroval i sestříhal. Příběh sleduje mladíka Floyda, jehož spánek naruší záhadné telefonáty. Brzy zjistí, že není jedinou verzí sebe sama. V hlavních rolích se objevují Jon Lee Richardson a Katie Sarife.

Doporučeno
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání? Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání? 30. října 2026 v 16:07

Krátký horor vznikl za podpory společnosti Windows a znovu spojil Barkera s částí štábu jeho úspěšného filmu Obsession, včetně kostýmní výtvarnice Blair James. Ta pro The Hollywood Reporter prozradila, že natáčení proběhlo pouhé tři a půl týdne před premiérou.

Barker se tak vrací k formátu, který mu pomohl nastartovat filmařskou kariéru. Na YouTube dříve zveřejnil například snímky The Chair, Milk & Serial nebo Heavy Eyes. Právě The Chair z roku 2023 zaujal producenta Jamese Harrise a otevřel mu cestu k celovečerním filmům.

Návrat ke krátkometrážní tvorbě přichází v době úspěchu Obsession, který s rozpočtem přibližně 750 tisíc dolarů celosvětově utržil přes 500 milionů dolarů a získal nominaci na diváckou cenu Gotham Awards.

Curry Barker
Curry Barker Zdroj: Wikipedia / volně k užití

Barker už chystá také další celovečerní horor Anything But Ghosts, který by měl dorazit do kin 7. května 2027. Vedle toho připravuje novou verzi kultovního Texaského masakru motorovou pilou, u níž se ujme scénáře i režie.

Doporučeno
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik 28. října 2026 v 11:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce 26. října 2026 v 8:00
Doporučeno
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor „Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor 28. října 2026 v 13:00
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: YouTube / that's a bad idea
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
Doporučujeme
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
Sponzorovaný obsah
Vyplatí se nakupovat v online second handu? Vyzkoušeli jsme Sellpy a ulovili kousky od Carhartt i COS
18. 10. 2026 9:30
Veselá kráva se přestala smát
Sponzorovaný obsah
Veselá kráva se přestala smát
20. 10. 2026 7:30
Milka Extra Fun
Sponzorovaný obsah
Milka Extra Fun
včera v 18:35
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
Refresher Club
„Nezapomínejte, že každá z vás je jedinečná.“ Amálie se stala první českou mistryní světa do 21 let v karate. Jak se chystala?
26. 10. 2026 10:00
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
před 16 minutami
Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
dnes v 10:00
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
včera v 21:20
Kit Harington září v kampani značky Kith. Podívej se na aristokratickou kolekci Winter 2026
včera v 12:12
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny 2
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 2 dny 1
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 3 dny
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
před 3 dny 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
26. 10. 2026 15:00
Zpravodajství
Česko Politika Španělsko Petr Pavel
Více
Arbitrážní soud zrušil zákaz pro ruský hokej. Ruští hokejisté se tak budou moci vrátit na šampionáty
před 2 hodinami
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
dnes v 12:30
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
dnes v 12:15

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 2 dny
1
Reportáž z Ji.hlavy. Kde se najíst, vyspat nebo zakalit?
Reportáž z Ji.hlavy. Kde se najíst, vyspat nebo zakalit?
před 4 dny
Dokument o Františku Prachařovi nebo Zvukař z Gazy. Tohle jsou tipy redakce na filmy na MFDF Ji.hlava
Dokument o Františku Prachařovi nebo Zvukař z Gazy. Tohle jsou tipy redakce na filmy na MFDF Ji.hlava
před 3 dny
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 3 dny
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
před 39 minutami
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
včera v 21:20
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení
OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení
17. 10. 2026 18:00
Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
26. 10. 2026 16:15
Sestry Pavelkovy vs. Oliver Průcha aneb trénink smeče při beachvolejbalu
před 2 dny
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
KVÍZ: Jak dobře znáš českou literaturu a nejvýznamnější díla? Plný počet bodů získá jen málokdo
18. 10. 2026 14:00
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
28. 9. 2026 9:00
Více z tématu Hudba Všechno
ADÉLA už nic netají. Po show Jimmyho Fallona vyrazila na rande s Jacksonem Shanksem
ADÉLA už nic netají. Po show Jimmyho Fallona vyrazila na rande s Jacksonem Shanksem
24. 10. 2026 13:00
ADÉLA v show Jimmyho Fallona
23. 10. 2026 8:46
Rihannini hudební vydavatelé žalují českou politickou stranu
23. 10. 2026 16:45

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
Co nás naučil letošní Love Island? Zeptali jsme se terapeuta na Naty a Matúše. Proč trestání vztah nezachrání?
před 37 minutami
Annetx & Eyerim: Zpěvačka představila vlastní kolekci stylových brýlí
Annetx & Eyerim: Zpěvačka představila vlastní kolekci stylových brýlí
před hodinou
Jessie Ware míří do Prahy. Bývalá novinářka tu představí své nové album
Jessie Ware míří do Prahy. Bývalá novinářka tu představí své nové album
před 2 hodinami
„Tohle jsem na sebe prozradit nechtěl.“ Vojtěch Vodochodský hovoří o tom, jak si nastavil hranice pro své soukromí
„Tohle jsem na sebe prozradit nechtěl.“ Vojtěch Vodochodský hovoří o tom, jak si nastavil hranice pro své soukromí
před 3 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny
2
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Sponzorovaný obsah
Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
13. 10. 2026 12:30
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 2 dny
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 2 dny
2
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
25. 10. 2026 10:49
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00
1
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová je devátá, souhlasíš s prvním místem?
12. 10. 2026 7:27
2
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
19. 10. 2026 7:35
8
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
26. 10. 2026 8:00
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30