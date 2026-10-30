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Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
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dnes 30. října 2026 v 10:00
Čas čtení 0:42
Ella Petrová

Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa

Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
Zdroj: Colours of Ostrava / propagační materiál
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Velkolepé finále chystaného čtyřiadvacátého ročníku Colours of Ostrava bude patřit Martinu Garrixovi.

Martin Garrix se po pěti letech vrací na Colours of Ostrava. V roce 2022 si svým vystoupením získal publikum i organizátory a příští léto dorazí s novou show a druhým studiovým albem Marty, které vyjde v březnu 2027. Na nahrávce se mají objevit také Ed Sheeran nebo U2. „Jeden z nejsympatičtějších headlinerů, které jsme v Ostravě měli,“ vzpomíná na jeho předchozí návštěvu umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek.

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Mezi další nově oznámené interprety patří australský pop-punkový boyband 5 Seconds of Summer, která si na Colours odbude českou festivalovou premiéru, a americký zpěvák David Kushner. Ten do Ostravy přijede s albem Devotion, které vychází 13. listopadu. Jeho předchozí desku The Dichotomy představil českým fanouškům ve vyprodaném Foru Karlín.
 

Martin Garrix 5 Seconds of Summer David Kushner
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V programu příštího ročníku už figurují také Robbie Williams, Ellie Goulding, Florence Road a The Lottery Winners. Organizátoři slibují, že další jména ještě oznámí. „Aktuálně oznámená jména jsou jen špičkou ledovce,“ říká Košťálek.
 
Colours of Ostrava 2027 se uskuteční od 21. do 24. července v areálu Dolních Vítkovic. Čtyřdenní vstupenky jsou nyní v prodeji za 4 190 korun, během listopadu se jejich cena zvýší.

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