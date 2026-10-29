Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let

Filmový a seriálový svět zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 86 let odešel herecký velikán Sir Patrick Stewart.
Herec zemřel podle zdrojů blízkých rodině ve svém domově v Los Angeles tuto středu.
I když si ho většina lidí okamžitě spojí s geekovskou popkulturou, jeho pravý domov byl vždycky na divadelních prknech. V prestižní Royal Shakespeare Company strávil roky pilováním shakespearovských veršů, kde střídal těžké tragédie s postavami obyčejných lidí. Právě tuhle starou britskou školu, brutální disciplínu a obrovský respekt k textu si s sebou vzal i před kamery – a v podstatě tím přepsal pravidla hollywoodských žánrovek.
Do světa sci-fi vnesl úroveň, na kterou do té doby nikdo nebyl zvyklý. Jako kapitán Jean-Luc Picard ve Star Trek: Nová generace odmítal prvoplánová řešení sporů silou. Místo toho sázel na čistou diplomacii, empatii a morální kompas, který držel pevněji než kdokoli jiný na palubě Enterprise.
A pak tu byli X-Meni. Stewart jako profesor Charles Xavier vdechl celému komiksovému fenoménu duši. Z obyčejného popcornového blockbusteru vytáhl silnou paralelu o lidských právech, menšinách a respektu. Postavu, která neúnavně věří v toleranci a dialog mezi dvěma znepřátelenými světy, ztvárnil jako unaveného vizionáře s obřím srdcem, přičemž pomyslnou labutí písní této postavy měl být snímek Logan z roku 2017. Jak už ale dobře víme, ta opravdová rozlučka nás se Stewartem i jeho Professorem X čeká až za pár týdnů ve filmu Avengers: Doomsday, který se tak dost možná stane i jeho poslední hereckou štací vůbec.