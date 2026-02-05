Už tě nebaví ohrávat dokola alba z loňska? Každý měsíc ti na webu a sítích Refresheru představíme pětku čerstvých desek, které stojí za tvou pozornost. Jaká nová hudba nás nejvíc bavila během ledna?
A$AP Rocky – Don’t Be Dumb
A$AP Rocky se vrací s novým dlouhohrajícím albem po téměř osmi letech. Je to osobní nahrávka o slávě, tlaku i rodině. Míchá tady rap s melancholií i introspekcí, která ho občas zavede i k neosoulu nebo punkrocku. Celé koncepční album rozdělené na dva disky je silný statement. Rocky potvrzuje status jednoho z nejvlivnějších rapperů současnosti. A jen tak mimochodem si na pomoc přizval přátele jako Tyler, The Creator nebo Doechi. O obal alba Don't Be Dumb se postaral Tim Burton!
- PUNK ROCKY
- DON’T BE DUMB / TRIP BABY
- STAY HERE 4 LIFE (feat. Brent Faiyaz)
SAULT – Chapter 1
SAULT je enigmatický britský kolektiv, který i po letech na scéně tají svou identitu. Víme ale, že v jejím popředí stojí úžasná zpěvačka Cleo Sol. Novinka s názvem Chapter 1 je klidná a hluboce emotivní nahrávka na pomezí soulu, R&B a gospelu. Stačí škrtnout sirkou z coveru desky, zapálit si svíčku a zaposlouchat se. SAULT nezklamou.
- Protector
- Good Things Will Come After the Pressure
- Fulfil Your Spirit
Don Toliver – OCTANE
Don Toliver je člen labelu Cactus Jack, kterého jsme loni mohli živě vidět i v Praze. Jeho novou desku OCTANE inspirovala rychlost a projížďky autem po LA. A právě tak bys ho měl poslouchat - hodně nahlas a za pohybu, třeba v autě. Sebevědomí, fresh rapový sound, ale i hypnotické hooky. Občas si Toliver hodně ujede – třeba ve spolupráci s excentrikem jménem Teezo Touchdown. Čekají tě tady ale i silné hostovačky osobností, které bys čekal víc - třeba Travis Scott a Yeat.
- E85
- Rosary (feat. Travis Scott)
- All The Signs (feat. Teezo Touchdown)
Lexa Gates – I Am
Hledáš v muzice nový neoposlouchaný ženský hlas? Tady je. Lexa Gates má navíc výhodu, že zároveň skvěle zpívá i rapuje. S novým albem I Am se hudebnice z Queens trefila. Přímočaré texty, suverénní flow, vibe. Místo klasické listening party se zavřela jako křeček do velkého kola v galerii v New Yorku a pochodovala, zatímco její novinka hrála v pozadí. A ačkoliv se v textech občas opakují klišé, Lexa rozhodně není repetitivní. Její tvorba má strašně příjemnou atmosféru.
- It Goes On
- I Don't Even Know
- Estranged
Jordan Ward - BACKWARD
Jestli ti jméno Jordan Ward nic neříká, dej si jako první jeho vystoupení v rámci Tiny Desk. Extrémně sympatickou energii přenesl i na svou novou desku BACKWARD, která nepřímo navazuje na svého předchůdce FORWARD. Pozitivní R&B tracky s lehce melancholickým twistem drží pohromadě jeho skvělý zpěv, ale i sehraná najazzlá kapela. Jordan hrál i na festivalu Tylera, The Creatora, tady ale hostuje například rapper Smino. Zatím nejmilejší album roku!
- THEMSELVES
- NOISY NEIGHBORS
- HIGH FUNCTIONING