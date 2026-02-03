Snímek, který si youtuber Markiplier sám napsal, zrežíroval a kompletně zafinancoval, se po premiéře stal v USA naprostým hitem.
Markiplier se k úspěchu vyjádřil během streamu. Ačkoliv se při sledování pozitivních recenzí a výsledků neubránil emocím, jeho vzkaz směrem k průmyslu byl jasný. Pro něj i jeho tým nejde jen o tržby, ale o důkaz, že nezávislí tvůrci mohou konkurovat „velkým zvířatům“ z Hollywoodu.
Udržení pozice dvojky v box office má filmu zajistit cestu na prestižní filmové festivaly. Podle Fischbacha by takový úspěch mohl „legitimizovat nezávislou tvorbu“ v očích velkých hráčů a otevřít dveře dalším autorům*autorkám, kteří chtějí tvořit mimo studiový systém.
Souboj s Hollywoodem
Víkendový box office ovládl souboj dvou hororových titulů. Na jedné straně stojí Fischbachův nezávislý projekt, na druhé straně horor Send Help od studia Disney, pod kterým je podepsán režisér Sam Raimi.
Disneyho Send Help nakonec po sečtení všech kin získalo o víkendovém žebříčku první místo s otvírákem 19,1 milionů dolarů, Iron Lung ale zůstal v těsném závěsu se 17,8 miliony. Na rozdíl od prvního jmenovaného ale film Markipliera stál jen zhruba tři miliony dolarů, už nyní se mu tak podařilo téměř zšestinásobit svůj rozpočet a je jasné, že má nakročeno k tomu stát se jedním z nejúspěšnějších filmů letošního roku. Zatímco Disney využívá standardní studiovou mašinérii, Markiplier projekt realizoval jako „one-man show“. Kromě režie a scénáře film i sám distribuuje a hraje v něm hlavní roli.
„Hero moment“ pro nezávislou scénu
Zajímavostí je, že Fischbach původně zvažoval spolupráci s velkým distribučním studiem. Po rozhovoru s fanouškem se však rozhodl zůstat u nezávislé cesty. Fanoušek tento krok označil za klíčový moment, který může inspirovat celou generaci začínajících tvůrců k tomu, aby své projekty neprodávali korporacím, ale zkusili je realizovat na vlastní pěst.
Iron Lung vychází z herní předlohy Davida Szymanského z roku 2022. Příběh sleduje muže v klaustrofobním prostředí ponorky, která se plaví v oceánu krve. I přes minimalistický koncept dokázal film během prvního víkendu přitáhnout do kin rekordní davy. V Česku má snímek každopádně ve vybraných kinech premiéru již tento čtvrtek 5. února.