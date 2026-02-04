Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 4. února 2026 v 9:49
Čas čtení 1:15
Anna Sochorová

Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?

Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
Zdroj: Freepik / volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nejnovější data z rozsáhlého výzkumu PAQ Research a Českého rozhlasu ukazují znepokojivý trend. Symptomy deprese a úzkosti hlásí nejvíce lidí od jara 2020. Aktuálně se s nimi potýká 18 procent dospělých.

Ekonomická past

Duševní zdraví v Česku v posledních dvou letech neurčovaly jen viry, ale především inflace a strach z budoucnosti. Výzkum ukazuje, že klíčovým faktorem není jen samotná výše platu, ale zbytkový příjem, tedy to, co domácnostem zbude po zaplacení všech nutných výdajů.

Lidé s rezervou do 3 000 korun na osobu jsou v extrémním riziku. Zhoršení finanční situace u těchto lidí dopadá na psychiku čtyřikrát až šestkrát silněji než u bohatších vrstev. Jedinou skupinou, která se propadu duševního zdraví vyhnula, jsou domácnosti s příjmy nad 150 procent mediánu.

Ohrožené skupiny: Mladí, ženy a pracující třída

Krize nedopadá na všechny stejně. Nejsilněji zasahuje ty, kteří mají nejméně obranných mechanismů nebo jsou pod největším tlakem povinností.

Jde o mladé dospělé, kteří čelí nejistotě a kumulaci krizí v době, kdy si budují zázemí. Dále také o samoživitelky a samoživitele. Tato skupina dlouhodobě balancuje na hraně chudoby a vyčerpání. Řadí se sem také ženy s dětmi, které hlásí potíže výrazně častěji než muži ve stejné situaci. A na závěr tu máme pracující třídu. Zde došlo k šokujícímu nárůstu, výskyt symptomů je u nich až pětinásobný oproti předpandemickému stavu.

Začarovaný kruh, ze kterého není úniku

Problémem není jen jednorázový výkyv nálady. Celých 11 procent populace reportuje symptomy středně těžké deprese opakovaně. Tím se roztáčí nebezpečná spirála. Zhoršený psychický stav vede k nižší pracovní výkonnosti, což prohlubuje finanční tíseň, která následně dál ničí duševní zdraví.

„Symptomy deprese nebo úzkosti nejsou jen čísla v tabulce. Jsou to probdělé noci, podrážděnost a neschopnost zvládat každodenní aktivity, které se dříve zdály banální,“ zní z výzkumu.

Nárůst hlášených symptomů v dotaznících potvrzují i data z terénu. Ambulance psychiatrů praskají ve švech. Nejde jen o to, že bychom se o duševní zdraví více zajímali (vyšší záchyt), ale o reálný nárůst nemocnosti v populaci. Pokud se nepodaří stabilizovat ekonomickou situaci nejohroženějších rodin, hrozí, že se současná „epidemie úzkosti“ stane novým, bolestivým standardem české společnosti.

Doporučeno
Více než jen trend z TikToku: Syndrom nejstarší dcery ženám tiše ničí život, jaké jsou jeho projevy? Více než jen trend z TikToku: Syndrom nejstarší dcery ženám tiše ničí život, jaké jsou jeho projevy? 10. prosince 2025 v 13:00
Doporučeno
Psychika mladých lidí je neustále pod tlakem. Pomoct ti můžou základy mentální hygieny Psychika mladých lidí je neustále pod tlakem. Pomoct ti můžou základy mentální hygieny 10. října 2025 v 11:00
Doporučeno
Duševní zdraví vysokoškoláků se zhoršuje. Zeptali jsme se studentů, studentek i univerzit, jak s tím bojují Duševní zdraví vysokoškoláků se zhoršuje. Zeptali jsme se studentů, studentek i univerzit, jak s tím bojují 11. listopadu 2025 v 16:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ZDRAVÍ
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
Storky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Lifestyle news
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
před 54 minutami
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
před hodinou
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
před 3 hodinami
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
dnes v 09:49
Herní odvětví dostalo další ránu. Novinka od Googlu může vývojáře připravit o práci
dnes v 08:17
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
včera v 23:15
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Youtuber se slzami poděkoval fanouškům. Jeho film dobyl americká kina. Kdy dorazí do Česka?
včera v 16:14
Dokument o Melanii přepisuje filmovou historii. Stal se jedním z pěti nejhorších filmů všech dob
včera v 14:51
Zpravodajství
Česko Ekonomika Politika Donald Trump
Více
Konec nadějí pro Motoristy. Babiš řekl, že Turek ministrem nebude a už se k tomu nechce vracet
před 39 minutami
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
před hodinou
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
před 3 hodinami
1

Více z tématu Zdraví

Všechno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
před 3 dny
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
30. 1. 2026 9:48
Kvůli rakovině přišla moderátorka Bára Tlučhořová o zrak a je upoutaná na lůžko. Přátelé založili sbírku pro její malá dvojčata
Kvůli rakovině přišla moderátorka Bára Tlučhořová o zrak a je upoutaná na lůžko. Přátelé založili sbírku pro její malá dvojčata
18. 1. 2026 14:29
Více z tématu Hudba Všechno
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe“
Victor Kal. je v 19 letech vycházející hvězda české hudby: „Učím se pracovat s kritikou, ale občas ztrácím sám sebe“
včera v 17:05
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
před 4 dny
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
30. 1. 2026 12:34
Více z tématu Design & Art Všechno
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
Fotografka zachytila natáčení porna z „krásnějšího úhlu pohledu“, který běžně neuvidíš
22. 8. 2023 11:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
GALERIE: Podívej se, jak vidí svět tvůj domácí mazlíček
10. 8. 2023 14:39
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
Osobnosti
před 52 minutami
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
před 52 minutami
Magazín Forbes jako každý rok i letos zveřejnil aktuální výběr mimořádně nadaných, úspěšných a inspirativních osobností z Česka, které jsou mladší 30 let.
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
před 3 hodinami
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
dnes v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou seriálové postavy s největšími daddy issues. Vyhrál Nate, Chandler, nebo někdo jiný?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou seriálové postavy s největšími daddy issues. Vyhrál Nate, Chandler, nebo někdo jiný?
dnes v 07:00
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
včera v 17:39
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
2
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
TV Nova stopla vyprodanou show Sugar Denny a Ladislava Sinaie. Měl dorazit i Jan Špaček
včera v 11:15
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
včera v 23:15
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
před 3 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
včera v 11:00
2
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
31. 1. 2026 8:09
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse