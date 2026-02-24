Hlavní témata
dnes 24. února 2026 v 21:19
Čas čtení 0:48
Michal Drahný

Scary Movie 6 se blíží. Co budou parodovat tentokrát?

Scary Movie 6 se blíží. Co budou parodovat tentokrát?
Zdroj: Miramax / propagační materiál
Série filmů Scary Movie se stala mezi fanoušky hororových žánrů a fanoušky komedií kultovní stálicí a nyní přichází s již šestým dílem.

Film by se měl na stříbrných plátnech objevit 16. června tohoto roku a symbolizuje velké návraty. Vrací se oba bratři Wayansové – Shawn i Marlon, který v rozhovoru prozradil, které filmy bude šestý díl parodovat.

Zmínil I Know What You Did Last Summer, pochopitelně sérii Vřískot, Heretic s Hugh Grantem, Longlegs, Get Out, Nope, a nesmí chybět ani Sinners. Podle exkluzivních informací serveru Dread Central bude film také parodovat A Quiet Place, Terrifier 3, a jeden z nejlepších hororů minulého roku – Weapons.

Bratři Wayansovi opět napsali scénář a znovu lákají na osvědčené duo – Annu Faris a Reginu Hall. Ty si zopakují své ikonické role Cindy Campbellové a Brendy Meeksové. Hereckou sestavu doplní sami Marlon a Shawn Wayansovi, které na plátně doprovodí i Dave Sheridan, Cheri Oteri, Chris Elliott a Jon Abrahams.

Marlon a Shawn se k sérii vracejí poprvé od druhého dílu, poté co odmítli „na*ovno smlouvu“ od společnosti Miramax na Scary Movie 3. V souvislosti s obviněními ze sexuálního obtěžování, která vedla k právnímu pádu Harveyho Weinsteina, Marlon Wayans naznačil, že on a jeho bratři byli také „obtěžováni při těchto jednáních“. V angličtině to s frází ‚molested in them deals‘ dává větší smysl.

Těšíte se na návrat králů komedie přelomu tisíciletí?

