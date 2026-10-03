A$AP Rocky už v neděli 4. října vystoupí v pražské O2 areně, kam přiveze svou DON’T BE DUMB WORLD TOUR.
Jeden z nejvýraznějších rapperů současnosti se letos po téměř osmi letech vrátil s novým albem DON’T BE DUMB. Osobní nahrávka o slávě, tlaku i rodině míchá rap s melancholií, neosoulem nebo punkrockem a její výrazný obal navrhl legendární režisér Tim Burton.
Historicky poprvé přijede Rocky i do Prahy. Naživo tak uslyšíme nejen novinky, ale i průřez jeho dosavadní tvorbou. Od cloud rapových začátků přes alba LONG.LIVE.A$AP a TESTING až po současnost. Připomeň si s námi zásadní tracky jeho kariéry, které chceme v O2 areně slyšet naživo. A možná přijde i Rihanna.
Sundress
Rocky a psychedelický rock? Megahit Sundress sampluje Why Won’t You Make Up Your Mind? od Tame Impala a místo klasického rapování na něm Pretty Flacko hlavně zpívá. V roce 2018 šlo o nečekanou odbočku, dneska je z něj jeden z jeho nejoblíbenějších tracků.
PUNK ROCKY
Rocky nikdy neměl problém opustit rapovou škatulku, PUNK ROCKY ji ale rovnou hází z okna. Nebo je spíš rozbíjí jako ve skvělém klipu, kde si zahrála Winona Ryder. Kytary, zastřený zpěv a refrén, který má blíž k alternativnímu rocku, z něj dělají jeden z největších úletů na letošním albu DON’T BE DUMB.
Fashion Killa
Rocky tady během několika minut vyjmenuje tolik módních značek, že by z nich šel sestavit program fashion weeku. Nejlépe ale zestárl bar „her attitude Rihanna“. Právě Riri si následně zahrála v klipu a dnes spolu mají rodinu. Jestli chceš věřit na manifestaci, tady máš poměrně solidní argument.
A$AP Forever
Moby a A$AP Rocky není kombinace, která by tě asi napadla na první dobrou. A$AP Forever přesto stojí na samplu jeho slavné skladby Porcelain a výsledek patří k vrcholům alba TESTING. Zároveň jde o rapperovu poctu A$AP Mob a lidem, se kterými před lety začínal.
HELICOPTER
Rapper na aktuálním turné vozí obří vrtulník. Náhoda? Repetetivní motiv letošního hitu HELICOPTER se ti po pár posleších zahrabe hodně hluboku. Videoklip ve stylu videoher z počátku nultých let vznikl pomocí 52 kamer a 4D volumetrických skenů, ne za použití AI.
HIGHJACK
Na HIGHJACK se nikdo nikam nežene. Rocky nechává beat dýchat, mění flow a závěr předá americké písničkářce Jessice Pratt. Výsledkem je track, který připomíná, že rap pro velké haly nemusí automaticky znamenat jen hlasitý banger s tvrdým beatem.
Praise the Lord (Da Shine)
Stačí pár tónů flétny a víš. Praise the Lord (Da Shine) spojil Rockyho se Skeptou, který spoluvytvářel tenhle dnes už ikonický beat. Od vydání desky TESTING uplynulo osm let, ale tenhle hit nezestárl. V O2 areně bude stačit pustit první dvě sekundy.
I Smoked Away My Brain
Internetová archeologie v té nejlepší podobě. Rockyho Demons se díky fanouškovskému mashupu potkalo s kultovním instrumentálem I’m God od Clams Casino a výsledek roky žil online, než se v roce 2023 oficiálně dostal na streamy. Cloudrapová nostalgie, která se oficiálně dostal i na konec tracklistu aktuálního alba DON'T BE DUMB.
STAY HERE 4 LIFE
Po vrtulnících a rozbitých beatech je čas trochu zpomalit. Rocky si na STAY HERE 4 LIFE přizval Brenta Faiyaze a vznikl jeden z nejpříjemnějších momentů nové desky. Ideální chvíle obejmout svou plus one. Případně napsat člověku, kterému už jsi psát neměl*a.
Tailor Swif
Šílenost jménem Tailor Swif asi Rocky nezahraje. Ale stejně budeme doufat. Už kvůli fantasticky bizarnímu klipu natočenému v Kyjevě před ruskou invazí, ve kterém létají auta, objevují se psi, pandy i delfíni a realita si na pár minut bere volno. Logiku nehledej, jen si to užij.