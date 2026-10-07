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Oysho v Praze otevřelo nový flagship store. Najdeš tam outfity na pilates, jógu, běhání i turistiku
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Tento článek je PR zpráva společnosti Oysho.
dnes 7. října 2026 v 12:30
Čas čtení 2:53
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Oysho v Praze otevřelo nový flagship store. Najdeš tam outfity na pilates, jógu, běhání i turistiku

Oysho v Praze otevřelo nový flagship store. Najdeš tam outfity na pilates, jógu, běhání i turistiku
Zdroj: Oysho
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Prodejna o rozloze přibližně 850 m² se nachází v ulici Na Příkopě, naproti Prašné bráně.

OYSHO otevřelo novou vlajkovou prodejnu v centru Prahy. Nachází se v historickém Paláci Trinity, budově, která je včetně interiérů památkově chráněná. Prodejna přináší do centra města nový koncept obchodů, který propojuje původní architekturu budovy se současným designem. 

OYSHO je značka skupiny Inditex zaměřená na sport a volný čas. Její nabídka propojuje funkčnost, inovace a design v technických kolekcích navržených pro různé sportovní disciplíny i momenty aktivního životního stylu.

Značka vyvíjí kolekce nejen pro indoorové aktivity, jakými jsou fitness, trénink, jóga, pilates a barre, ale i další disciplíny – běh, padel, tenis, turistiku nebo lyžování. Nabídku doplňuje volnočasové oblečení, obuv a doplňky, které jsou navrženy tak, aby doprovázely zákaznictvo nejen při sportu, ale také před tréninkem a po něm. 

Vlajková prodejna značky v Praze

Nová prodejna OYSHO se nachází v jediném podlaží o celkové rozloze přibližně 1300 m², z nichž 850 m² tvoří prodejní plocha. Jednotlivé produktové kategorie značky jsou zde prezentovány v prostorném, funkčním a přehledně uspořádaném prostředí.

Obchod má dva vstupy. První se nachází na nároží budovy naproti Prašné bráně a do prodejny vede přes atrium. Druhý vstup je situován z ulice Na Příkopě, jedné z hlavních pražských nákupních tříd.

Architektonický koncept vychází ze zachování původních prvků Paláce Trinity. Patří mezi ně různé druhy mramoru, leptané sklo a mosazné prvky, které byly zachovány jako součást historického charakteru budovy.

Tyto materiály doplňují nové, neutrálnější povrchy, mezi něž patří dřevo, betonová stěrka, bílá omítka a tmavé kovy. Výsledkem je vyvážený a současný prostor, který odpovídá vizuální identitě OYSHO a zároveň respektuje historický charakter budovy.

Oysho, prodejna
Zdroj: Oysho

Outfity pro každý pohyb

Hike & Gorpcore: outdoorová inspirace už od vstupu

Hned u vstupu zákazníci a zákaznice najdou svět Hike & Gorpcore s nabídkou outfitů, které kombinují technické outdoorové kousky se základními prvky fitness šatníku. Kolekce propojuje vrstvení, funkční oděvy a materiály navržené pro různé podmínky i různé části dne, vše ve sportovním stylu inspirovaném outdoorem. Jednou z hlavních novinek je nepromokavý svrchní oděv s vodním sloupcem až 10K, tedy 10 000 mm, který poskytuje zvýšenou ochranu před deštěm.

Running: technický výkon

Výrazný prostor v prodejně zaujímá kategorie Running, která nabízí výběr technického oblečení a klíčových novinek aktuální sezóny.

Kolekce je prezentována společně s Our Basics, prostorem věnovaným základním kouskům značky. Jednotlivé modely jsou představeny v různých kombinacích a vrstvách, zatímco legíny jsou seřazeny podle střihu – od klasických přes flare až po rovný střih –, což usnadňuje orientaci a výběr vhodného modelu.

Studio, obuv a doplňky

Kolekce Studio zahrnuje kousky určené na jógu, barre a pilates. Jsou navrženy jak pro samotný trénink, tak i na chvíle před a po něm. Nabídku doplňuje obuv a doplňky.

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OYSHO COMMUNITY: sport nad rámec samotného produktu

Závazek značky v oblasti sportu se promítá také do OYSHO COMMUNITY, globální platformy, která prostřednictvím pohybu propojuje lidi a sportovní komunity.

U příležitosti otevření nové prodejny uspořádala OYSHO Community v pátek 25. září 2026 v Národním muzeu lekci dynamické jógy. V rámci programu spojeného s otevřením prodejny nabídla také lekce v místních partnerských studiích, zahájila OYSHO Running Club a zorganizovala turnaj v Padel Powers.

Oysho, jóga
Zdroj: Oysho

Projekt OYSHO Community propojuje tréninkové lekce a sportovní zážitky, které probíhají osobně i online, ve spolupráci s trenéry*trenérkami sportovci*sportovkyněmi a specializovanými studii. Součástí jsou iniciativy jako OYSHO Running Clubs, mezinárodní síť běžeckých klubů, Partner Studios nebo OYSHO Training App, která nabízí lekce a tréninkové programy pro různé sportovní disciplíny a úrovně.

Značka zároveň rozvíjí rozsáhlou mezinárodní strategii sportovních partnerství napříč klíčovými disciplínami. V oblasti padelu je OYSHO přítomno na turnajích okruhu Premier Padel, mezi něž patří Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by OYSHO, Oysho Milano Premier Padel P1, London Premier Padel P1, Dubai Premier Padel P1, Oysho Valladolid Premier Padel P2 nebo BNL Italy Major v Římě.

V oblasti běhu značka spolupracuje s některými z předních závodů mezinárodního běžeckého kalendáře. Patří mezi ně Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso Zurich, který je součástí série SuperHalfs, londýnský Royal Parks Half Marathon, Lisbon Half Marathon, pařížský 10KM des Champs-Élysées Fulfil, Formentera Half Marathon a španělský závod Carrera de la Mujer.

OYSHO tak rozšiřuje své aktivity nad rámec samotných produktů a vytváří příležitosti, díky kterým mohou lidé společně sportovat, propojovat se a stát se součástí mezinárodní sportovní komunity.

Otevřením prodejny v Paláci Trinity OYSHO posiluje svou přítomnost v Praze, kde již provozuje prodejnu v jednom z nákupních center. Nová vlajková prodejna na jedné z nejvýznamnějších pražských adres zároveň potvrzuje dlouhodobý zájem značky o českou metropoli. 

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