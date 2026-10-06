Kultovní postava undergroundového rapu stanula před soudem, který mu po napadení několika žen nařídil řízenou léčbu.
Tyler nějaký čas strávil v psychiatrické nemocnici v Bohnicích, jak informuje například server HipHopStage. Podmínce a řízené léčbě předcházelo několik náročných let, kdy se Durden, celým jménem David Štilip, ocitl na ulici. Otevřeně mluvil i rapoval také o svých problémech s drogami.
Durden měl přitom velmi slibně nakročeno, prorazil třeba se skladbami Můj Gang nebo Noc je Klíč. Nyní se vrací, pro svůj comeback ale zvolil jiný pseudonym. Nově si říká Kočár Mladý.
Tím se poprvé ohlásil letos v květnu, kdy vydal track Poštolka. Videoklip k němu natočil na kolotočích, vozil se na ikonických labutích. Nyní ohlásil EP, vyjít by mělo v úterní podvečer.
Tyler se o comeback už jednou snažil. V roce 2023, kdy zažil protidrogovou léčbu i život na ulici, měl dokonce koncert v pražském Underdogs. Na podzim ale napadl dvě ženy, čímž si vysloužil podmíněný trest odnětí svobody na čtyři měsíce se zkušební dobou 18 měsíců. Musel také nastoupit na zmiňovanou ochrannou léčbu.
O tomto období promluvil před několika měsíci v pořadu Omar Show, kde podle komentujících fanoušků a fanynek působil zdravěji a ve srovnání s předchozími veřejnými vystoupeními podle nich konečně mluvil k věci.