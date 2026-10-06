Barefoot tenisky do města: proč je lidé nosí i mimo trasu

Barefoot tenisky už dávno nepatří jen na výšlap do lesa. Čím dál častěji je můžeme vidět v ulicích, kavárnách, na univerzitách i v kancelářích. Vypadají jako běžné minimalistické kecky, ale při chůzi se chovají jinak. Proč je musíš mít v šatníku i ty?
Z outdooru rovnou do města
Ještě před pár lety si většina lidí spojila barefoot hlavně s přírodou, turistikou nebo během. Dnes už ale není nic zvláštního na tom, když vyrazíš v barefoot botách do města nebo v nich strávíš komplet celý den. Moderní barefoot tenisky vypadají stylově a snadno zapadnou do běžného šatníku.
Hodí se k džínům, širokým kalhotám, šortkám i k legínám. Ráno v nich můžeš vyrazit do práce, přes den nachodit několik kilometrů po městě a večer pokračovat na kávu nebo za kamarády. Zkrátka univerzální řešení pro nejrůznější situace!
Co je na barefoot jiné?
Na první pohled není rozdíl nijak dramatický. Podstatná je ale konstrukce boty. Barefoot obuv kombinuje nulový drop, širokou špičku a tenkou podrážku.
Pata tedy není výš než přední část chodidla a široká špička nechává prstům více prostoru. Výhodou je i tenká a flexibilní podrážka, která umožňuje výrazněji vnímat povrch pod nohama.
A právě to je při prvním obutí často největší změna. Člověk najednou vnímá chodník, dlažební kostky nebo schody úplně jinak než v klasických teniskách s pevnější podrážkou. Není to ale o tom, že by byl barefoot typ bot automaticky lepší. Je to prostě jiný způsob, jak být při chůzi v kontaktu s povrchem země lépe a vnímat své tělo.
Dej si čas na přechod
Pokud jsi roky chodil*a v klasických botách, není ideální vyrazit první den v barefoot teniskách na desetihodinový výlet po městě. Tělo si na nový způsob chůze potřebuje zvyknout.
První týdny mohou být klidně nepříjemné. Lýtka nebo chodidla mohou reagovat na jinou zátěž a po delším chození můžeš cítit svaly, o kterých jsi předtím ani nevěděl*a. Proto je lepší začít postupně. Kratší procházka, cesta do práce nebo několik hodin nošení během běžného dne to jistí.
Když jsou nohy unavené nebo něco bolí, není potřeba přechod urychlovat. Jeden den barefoot, další den klasické tenisky – i tak může vypadat úplně normální začátek.
K čemu barefoot tenisky nosit?
Ve městě mají jednu velkou výhodu: nemusíš kvůli nim vymýšlet speciální outfit. Minimalistický pár funguje s džíny stejně dobře jako s cargo kalhotami, joggery nebo s jednoduchými šortkami. Černé a bílé modely jsou univerzální, výraznější tenisky zase snadno ztvární hlavní detail outfitu. Obleč si džíny, mikinu a nazuj k tomu ikonické barefoot boty, které tomu dají ten správný vibe.
A co ponožky?
U barefoot obuvi se trochu jinak přemýšlí i o ponožkách. Když má bota dostatek prostoru pro prsty, byla by škoda ho uvnitř zase zbytečně omezit úzkou ponožkou. Právě proto jsou tu i praktické barefoot ponožky, které mají v přední části širší tvar a nechávají prstům více prostoru. Nejde přitom jen o funkčnost – barefoot ponožky dnes najdeš v různých barvách a stylech, takže mohou být viditelnou a klidně i tou nejstylovější součástí outfitu.
Barefoot tenisky nejsou pouze boty na víkendovou výpravu. Naopak je můžeme nosit každý den – do práce, do města i na večerní program. Pokud tě baví minimalistický styl, mrkni se na nabídku Vivobarefoot a prozkoumej aktuální modely. Určitě si mezi nimi najdeš svého favorita.