Nedělní vystoupení A$AP Rockyho začalo o 75 minut později oproti plánovanému začátku. Někteří hudebníci a hudebnice jsou ale pro své dlouholeté problémy s pozdním nástupem na show nechvalně proslulí. Kteří to jsou?
Lana Del Rey, 2023
Americká královna sad popu doplatila na pozdní začátek koncertu s přísnými pravidly největšího hudebního festivalu ve Velké Británii. Lana svůj headline set zahájila o půl hodiny později, než bylo v plánu, protože „jí trvalo příliš dlouho udělat své vlasy“. Festival byl nekompromisní a její show během setlistu uzavřel. Del Rey tak musela odejít z festivalu bez rozloučení, za svůj pozdní příchod se následně omluvila.
Guns N' Roses, 1992, 2010, 2012
Rockové legendy Guns N' Roses jsou v hudebním průmyslu známými „chronickými“ late-comers. Podle dlouholetého manažera je to způsobeno především častou trémou jejich frontmana, zpěváka Axla Rose. Ne vždy se ale jejich pozdní příchod setká s diváckou trpělivostí – v roce 2010 členové kapely museli skousnout vybučení a házení prázdných flašek na stage za více než hodinové zpoždění. O dva roky později v Manchesteru mnoho fans odešlo ještě před začátkem show, která místo v jedenáct večer začala až po půlnoci. V roce 1992 dokonce pozdní začátek a předčasné ukončení koncertu v Montrealu přerostlo v nepokoje.
Lauryn Hill, 2025
Jedna z nejvlivnějších hudebnic všech dob, hip-hopová zpěvačka a rapperka Lauryn Hill, je stejně jako Guns N' Roses pro zpoždění začátku svých koncertů známá. Po loňském vystoupení na Essence Festival odmítla obvinění z toho, že by měla být pro své posluchačstvo „příliš důležitá a mít možnost začít koncert, kdykoliv se jí zlíbí.“
Nicki Minaj, 2019
V roce 2019 na zpěvaččino vystoupení na bratislavském Zimním stadionu Ondřeje Nepely lidé čekali přes pět hodin od otevření haly. Místo očekávané show, které měl předskakovat zesnulý rapper Juice WRLD, přišla zpěvačka na stage s omluvou, že koncert nemůže odehrát kvůli nedostatečným technickým parametrům stadionu. „Mám zlomené srdce. Slovensko, miluji tě a udělám vše, co bude v mé moci, abych se sem vrátila hned, jak to bude možné,“ uvedla následně Minaj na svém instagramu. Organizátoři jakékoliv technické nedostatky popřeli.
Madonna, 2023
„Královna popu“ je pozdními příchody také proslavená. Po koncertu v New Yorku v roce 2023, kdy show začala o dvě hodiny později oproti plánovanému začátku, dokonce čelila žalobě dvou fanoušků. Její právníci se proti žalobě vymezili, že konec koncertu v 1:00 před pracovním dnem a ztížené dopravní podmínky nejsou důvodem k repatriacím.