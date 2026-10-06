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Prosby vyslyšeny, Calin a Sheen přidávají termíny v Praze a Brně
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dnes 6. října 2026 v 9:45
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Prosby vyslyšeny, Calin a Sheen přidávají termíny v Praze a Brně

Calin, Viktor Sheen Zdroj: CALIN, VIKTOR SHEEN / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
Calin, Viktor Sheen Zdroj: CALIN, VIKTOR SHEEN / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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Dvojice si střihne druhou O2 Arenu v den mikulášské nadílky, v brněnské T Areně se přidal termín 31. ledna. Předchozí zastávky turné se beznadějně vyprodaly během několika desítek minut. Organizátorstvo tak vyšlo vstříc tisícům fanoušků a fanynek, kterým lístky ulovit nepodařilo.

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Náhledový obrázek: Calin, Viktor Sheen / propagační materiál
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