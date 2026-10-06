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Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
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dnes 6. října 2026 v 8:15
Čas čtení 0:25
Timon Láska

Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena

Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
Zdroj: Wikimedia
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Magnuse Carlsena, jednoho z nejlepších aktivních šachových hráčů, porazil bulharský streamer Volen ‘’ Dyulgerov, hrající pod přezdívkou Witty Alien. V euforii si okamžitě po výhře sundal před kamerou kalhoty.

Witty Alien Carlsena porazil během letošního ročníku turnaje Chess Club Showdown. Carlsen, hrající za bílé, směřoval k vítězství, následně ale udělal fatální chybu. Ta umožnila Bulharovi otočit průběh partie. Carlsen následně v 21. kole partii vzdal.

Streamer to následně „ztratil“ a po porážce Carlsena, který už 15 let drží pozici světové jedničky rankingu FIDE, si v euforickém momentu stáhnul kalhoty. Šokovaný komentátor, přihlížející Carlsenově ojedinělé porážky, měl k dispozici jen rozpačité úsměvy a slova chvály.

Magnus Carlsen si navíc sám před dvěma lety odbyl příhodu s kalhotami. V prosinci 2024 odstoupil z mistrovství světa v bleskovém šachu poté, co si odmítl převléknout džíny a dodržet povinný dress code.

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