Magnuse Carlsena, jednoho z nejlepších aktivních šachových hráčů, porazil bulharský streamer Volen ‘’ Dyulgerov, hrající pod přezdívkou Witty Alien. V euforii si okamžitě po výhře sundal před kamerou kalhoty.
Witty Alien Carlsena porazil během letošního ročníku turnaje Chess Club Showdown. Carlsen, hrající za bílé, směřoval k vítězství, následně ale udělal fatální chybu. Ta umožnila Bulharovi otočit průběh partie. Carlsen následně v 21. kole partii vzdal.
Streamer to následně „ztratil“ a po porážce Carlsena, který už 15 let drží pozici světové jedničky rankingu FIDE, si v euforickém momentu stáhnul kalhoty. Šokovaný komentátor, přihlížející Carlsenově ojedinělé porážky, měl k dispozici jen rozpačité úsměvy a slova chvály.
Magnus Carlsen si navíc sám před dvěma lety odbyl příhodu s kalhotami. V prosinci 2024 odstoupil z mistrovství světa v bleskovém šachu poté, co si odmítl převléknout džíny a dodržet povinný dress code.