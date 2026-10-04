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K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
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dnes 4. října 2026 v 8:00
Čas čtení 1:33
Anna-Marie Vondráková

K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids

K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
Zdroj: Dia Dipasupil/Getty Images
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Na předávání cen Grammy 2027 tak ani jednu ze skupin nejspíše neuvidíme.

Skupiny se rozhodly pro bojkot kvůli zavedení nové, kontroverzní kategorie pro asijskou popovou hudbu. Kritici i samotní umělci se obávají, že toto rozdělení povede k vyčlenění žánrů jako K-Pop a J-Pop a k jejich neoficiálnímu vyčlenění z hlavních soutěžních kategorií, píše BBC.

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Problémem je pro hudebníky i nová podmínka Akademie, která požaduje, aby nominované písně „smysluplně využívaly“ asijský jazyk. To by ze soutěže automaticky vyřadilo například nedávné anglicky zpívané globální hity od BTS či Blackpink.

Skupina BTS oznámila svůj bojkot už v červenci, když odmítla podat návrhy do jakékoliv kategorie. Členové kapely tím podle svých slov vyjádřili naději, že jejich hudba „může být poslouchána a milována pro to, čím je, spíše než aby byla rozdělována podle regionu nebo jazyka.“

Nyní je následovali i Stray Kids, držitelé devíti prvenství v americkém albovém žebříčku. Jejich nahrávací společnost JYP k situaci vydala pouze velmi stručné prohlášení: „Stray Kids nepodali přihlášku na Grammy.“ Zpěvák Hwang Hyun-jin navíc už na srpnové tiskové konferenci dodal: „Nikdy jsme si nestanovili výsledky hudebních cen nebo rekordy jako náš cíl. Naší nejvyšší prioritou je, aby byli naši fanoušci šťastní a spokojení.“

Dojde ke změně?

Navzdory silnému odporu, který se k zavedení nové kategorie mezi hudebníky váže, šéf hudebních cen Grammy Harvey Mason Jr. potvrdil, že nová asijská kategorie pro rok 2027 zůstane zachována. Po sérii setkání se zástupci asijské hudební komunity však uznal, že rozhodnutí „neuspokojí každého“.

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Přesto trvá na svém a dodal, že odpůrců je méně než nadšenců. „Zdaleka nejhlasitější zpětná vazba, kterou jsme slyšeli, byla od lidí, kteří byli nadšenými zastánci této kategorie, a od hudebních tvůrců, kteří nás povzbuzovali k jejímu zachování.“

 
 
 
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Příspěvek sdílený Rock in Rio (@rockinrio)

Nová kategorie byla Akademií představena letos v červnu jako reakce na rostoucí globální vliv asijského popu. Tento krok vyvolává v hudebním průmyslu debaty velmi podobné těm, které v minulosti vedli latinskoameričtí umělci. I oni si často stěžovali, že jsou specifickými žánrovými kategoriemi segregováni od hlavních cen, ačkoliv úspěch Bad Bunnyho v kategorii Album roku nedávno ukázal, že jazyková bariéra se dá prolomit.

Postoj BTS a Stray Kids mezitím začíná rezonovat napříč celým K-Popem. Lídr skupiny Ateez, Kim Hong-joong, se nechal slyšet, že o podobném kroku také přemýšlí a dodal: „Souhlasím s tím, co udělali BTS.“ Zda se k bojkotu přidají i další velká jména, odhalí až oficiální oznámení nominací, které proběhne 10. prosince.

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Zdroj: bbc.com, bbc.co.uk, laodong.vn, tbsnews.net
Náhledový obrázek: Dia Dipasupil/Getty Images
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