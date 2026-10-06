Poznáš se v některé z následujících coffee personalities?
Někdo po ránu potřebuje svoje hořké espresso, někdo si neumí představit den bez cappuccina s nadýchanou pěnou a pak jsou tu ti, jejichž objednávka zní jako nákupní seznam na celý brunch. Ať už patříš k jakékoliv skupině, kafe o tobě možná prozradí víc, než si myslíš. Nebo minimálně dává prostor okolí, aby si vytvořilo teorii o tvé osobnosti.
I když je potřeba dodat, že tvoje coffee order tě definuje zhruba stejně jako denní horoskop, není to úplně vycucané z prstu. Psycholožka Ramani Durvasula se ve svém průzkumu zaměřila na tisíc lidí a porovnávala jejich obvyklou objednávku kávy s různými osobnostními rysy, jako je například otevřenost, extroverze nebo perfekcionismus. A některé zajímavé souvislosti opravdu našla.
☕️ Iced latte, i když je pod nulou
Zatímco většina lidí se choulí do cozy svetrů s teplým cappuccinem, ty si klidně vykračuješ v péřovce s kelímkem plným ledu v ruce. V mobilu máš 38 fotek svého vymazleného iced latte a jsi na každodenní misi ukázat, že si rád*a děláš věci po svém. Je ti jedno, co si myslí ostatní, ty víš, co chceš. I ve výzkumu Ramani Durvasuly se lidé, kteří preferují iced nebo blended coffee, častěji popisovali jako odvážní, spontánní a kreativní. Tak co, sedí to?
☕️ Černá káva bez small talku
Jestli si objednáváš černou kávu, pravděpodobně nepotřebuješ, aby ti někdo vysvětloval, jak věci fungují. Výzkum u této skupiny zmiňuje lpění na svých zajetých zvycích a náladovost. Milovníci a milovnice černé kávy byli zároveň častěji spojováni s praktičností, efektivitou a oblibou jednoduchosti. Žádné sirupy, žádná pěna, jen káva. Ale neboj, černá káva z tebe automaticky nedělá minimalistického workoholika s nulovou tolerancí k sirupům. Nebo?
☕️ Latte nebo cappuccino, protože tě jakoby obejme
Jestli tvoje ideální káva obsahuje pořádnou dávku mléka a ještě větší dávku pěny, pravděpodobně si umíš užívat život. Lidé, kteří preferují latte a další mléčné kávy, měli ve výzkumu tendenci být štědřejší a ochotní pomáhat ostatním. Průzkum zmiňuje ale i tendenci až příliš vycházet lidem vstříc. Takže pozor na to – v první řadě si vychutnej kafíčko dokud latte art artuje, pak až mysli na ostatní.
Kinda chic, když je tvůj největší crush kafe ☕️ 💅
Proč pořád utrácet v kavárnách, když můžeš mít svůj vlastní Coffee Crush? S kávovary Krups si zamiluješ přípravu kávy doma, a to i v případě, že se nespokojíš s klasickým espressem. Jejich velkou výhodou je kompaktní velikost, díky které se vejdou i do menší kuchyně. Navíc jsou k dispozici v různých barevných variantách, takže si můžeš svůj coffee corner vyladit k dokonalosti. A Coffee Crush Experience zvládne i latte nebo iced coffee.
☕️ Instantní, protože main character je kofein
Jestli saháš hlavně po instantní kávě, nejspíš si nechceš komplikovat věci, které komplikované být nemusí. Nevidíš důvod, proč řešit původ zrn, teplotu vody a přípravu, když stačí zalít kafe v hrnku. Zmiňovaný průzkum spojuje lidi, kteří preferují instantní kávu, s uvolněnějším přístupem k životu. Zároveň uvádí sklony k prokrastinaci a špatnému plánování, takže jestli do sebe hážeš rozpustný pět minut před odchodem do práce, protože sis poležel*a o půl hodiny déle, dává to smysl.
☕️ Nejdelší objednávka ve frontě
Decaf s ovesným mlékem, bez cukru, s jednou pumpičkou javorového sirupu a extra horké, ale ne moc. Jestli máš svou coffee order vyladěnou do posledního detailu, podle výzkumu můžeš mít blízko k perfekcionismu a patřit k lidem, kteří mají rádi věci pod kontrolou. Pokud samozřejmě nevolíš alternativní varianty kvůli alergii, intoleranci nebo zdravotním důvodům. Ale ať je to jak chce, všechny důvody i tvoje objednávka jsou naprosto v pořádku.
☕️ Etická káva, protože máš názor
Kávu si nevybíráš podle způsobu přípravy, ale podle toho, za jakých podmínek byla vypěstovaná a odkud pochází. Chceš vědět, co přesně piješ, a ideálně mít pocit, že tvoje ranní dávka kofeinu dává smysl i mimo hrnek. Lidé, kteří byli extrovertnější a svědomitější, v průzkumu častěji uváděli, že jsou ochotní za eticky získávanou kávu zaplatit víc. Jenže výzkum má i trochu překvapivý háček. Lidé, kteří byli sebevědomější a asertivnější, naopak vykazovali menší ochotu připlatit si za specialty coffee. Takže pokud si říkáš „já za tohle rozhodně stovku nedám, je to pořád jen kafe“, možná jen víš, za co svoje peníze utratit. Ať už patříš do kteréhokoliv týmu, jedno je jisté: tvoje kafe má názor stejně jako ty.
Tak, jako máš jasno v tom, co patří do tvého hrnku, si můžeš vybrat i kávovar, který sedne tvé coffee personality. V široké nabídce Krups se dá hledat podle toho, jak náročný*á kávičkář*ka jsi i podle estetiky kuchyně. Takže jaká kávička bude tvůj podzimní crush?