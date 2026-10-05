Jeden z nejprestižnějších evropských festivalů letos oslaví 25 let své existence. Jeho tradiční zveřejnění lineupu na podzim předjímá, které hvězdy se budou méně či více v letních měsících objevovat na evropských hudebních přehlídkách.
Oznámení předcházela kampaň na sociálních sítích sestávající z aftermovies uplynulých ročníků. Festival jako jeden z mála zveřejňuje celý line-up najednou. V nejbližších týdnech by se mělo objevit i rozdělení artists do jednotlivých dnů.
Jednou z headlinerek je i slovenská hvězda Adéla, která si vystoupením v barcelonském Parc del Fórum zajistí další fenomenální úspěch. Vedle ní se objeví další současné popové ikony Robyn, Doechii, Lola Young a Caroline Polachek.
V line-upu nechybí ani legendy elektronické hudby: tento ročník obohatí vystoupení britského dua The Chemical Brothers. Massive Attack se pokusí vynahradit neuskutečněnou show z loňského ročníku, kdy jim plánovaný headline set překazila bouřka. Kytarové žánry zastoupí Turnstile a stále populárnější Fontaines D.C. A jako každý rok se v Barceloně představí i desítky méně známých či experimentálních projektů.