Sedlo je pro koně to samé, co boty pro člověka. Když nesedí, tlačí a dlouhodobě omezuje pohyb, může způsobit zdravotní potíže.
Správné pasování sedla není otázka pohodlí nebo vzhledu, ale zdraví zad, kvality pohybu a výkonu koně. A zároveň bezpečí jezdce nebo jezdkyně, protože kůň, kterého sedlo tlačí, to dá dřív nebo později najevo.
Čtyřletá kobyla Mili, celým jménem Milenka, je čerstvě obsedlá. Najít pro ni ideální sedlo proto znamená myslet nejen na její současné potřeby, ale také na to, jak se bude její tělo v dalších letech vyvíjet.
S výběrem pomohl Stanislav Hakr, jeden z nejuznávanějších specialistů na pasování sedel v Česku, a také zakladatel Equiservisu, jednoho z největších prodejců jezdeckých potřeb ve střední a východní Evropě. Celý proces připomínal výběr auta. Nechybělo měření, porovnávání, zkušební jízdy ani řada otázek, které by člověka při běžném výběru sedla možná ani nenapadly.
Samotné sedlo je jen část skládačky
„Lidé si často myslí, že pasování sedla znamená změřit koně a vybrat správnou velikost. Ve skutečnosti jde o kombinaci biomechaniky, veterinární medicíny, fyzioterapie i jezdecké praxe,“ vysvětluje Stanislav Hakr.
Pasováním koní se zabývá také jeho dcera Natálie, která je veterinářkou se vzděláním ve veterinární chiropraxi z Německa a v Equiservisu se specializuje právě na sedla.
Natálie nejdříve prohlédla Milina záda, osvalení a způsob pohybu. U mladého koně totiž nejde jen o to, najít sedlo, které mu bude vyhovovat právě teď. Mili ještě roste a během následujících dvou až tří let se její záda výrazně promění. Sedlo proto musí odpovídat jejím současným potřebám, a zároveň počítat s dalším vývojem.
Právě na tomto principu stojí přístup Equiservisu k pasování sedel. Stanislav Hakr při výběru nehledá řešení pouze pro aktuální stav koně, ale snaží se předvídat také to, jak se bude v dalších letech vyvíjet spolupráce mezi koněm a jezdcem nebo jezdkyní.
Pasování sedla má několik fází
Sedlo nahoru, podbřišník, pár kroků, sedlo dolů. Další sedlo. Je potřeba počítat s tím, že ze strany koně může přijít několik sabotáží: couvání při nasazování sedla, úkrok stranou při dotahování podbřišníku nebo neochota stát na místě. U čerstvě obsedlého koně se s tím ale počítá, a právě proto je dobré mít u pasování sedla na míru někoho, kdo s mladými koňmi umí pracovat.
Součástí pasování jsou také zkušební jízdy. Natálie a Stanislav během nich sledují, jak se kůň pod sedlem pohybuje, jestli uvolní hřbet, jak pracuje zadníma nohama a jak sedí jezdec nebo jezdkyně. Správné sedlo se totiž nedá vybírat izolovaně. Je potřeba rozumět tomu, jak se pohybuje jezdec*jezdkyně, jak pracuje kůň a jak se bude tahle dvojice vyvíjet.
Finále: Prestige Paris, nebo Prestige Experience?
„Stanislav celou situaci bral s nadhledem a hravě, ale zároveň velmi zodpovědně. Neměl předem jasno, které sedlo je to pravé. Zkoušel různé směry podle toho, co cítila Mili i já, a podle našich reakcí upravoval další výběr,“ popsala svou zkušenost s pasováním své kobyly majitelka Blanka.
Její finální výběr se zúžil na dva modely: Prestige Paris a Prestige Experience. Prestige Paris víc fixuje jezdce nebo jezdkyni v sedle, což se hodilo na Milinu nezbednou povahu. Nakonec ale volba padla na druhou možnost. „Mili se pod ním začala hezky hýbat a uvolnila se a stejně tak já jsem se v něm cítila pohodlněji. Volba tedy padla na Prestige Experience, které bude kopírovat tvar jejích zad a dá se upravovat během toho, jak poroste,“ říká Blanka.
Cesta Stanislava Hakra ke koním
Stanislav Hakr se ke koním dostal nečekaně. Když mu bylo dvanáct let, rodiče ho v roce 1981 za trest poslali na koňský tábor pořádaný hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Místo převýchovy přišla životní láska ke koním. Začal jezdit a závodit, dokud ho při terénní jízdě nezastavilo zranění páteře. Tehdy si všiml díry na trhu: kvalitní jezdecké vybavení bylo v tehdejším Československu téměř nedostupné.
Po revoluci pracoval v Anglii a Německu a v roce 1993 za vydělané peníze založil Equiservis. Název složil z latinského označení pro koně a slova servis, protože od začátku chtěl nabízet nejen jezdecké potřeby, ale i odborné poradenství. Zboží zpočátku prodával ze starého Fordu Transit zaparkovaného na zahradě rodinného domu. Dnes má Equiservis téměř devadesát zaměstnanců a zaměstnankyň, vlastní areál v Rudné u Prahy, tři prodejny a nabízí přes 250 světových značek jezdeckého vybavení. „Nikdy to nebylo jen o holém prodeji. Chceme pomáhat a dobře poradit,“ říká.
Druhý nejlepší výsledek v historii
K pasování sedel ho přivedla jednoduchá otázka: jak prodávat sedla opravdu dobře? V Česku tehdy chyběly informace i vzdělávání, a tak studoval v Německu, Itálii i Anglii. Zlom přišel ve Warendorfu, sídle Německé jezdecké federace. Pořadatelé po jeho příjezdu zjistili, že nemá splněné předchozí úrovně studia, zároveň se ale ukázalo, že znalostmi převyšuje většinu zúčastněných. Kurz nakonec dokončil s druhým nejlepším výsledkem v historii programu.
„Čím víc jsme toho věděli, tím víc jsme zjišťovali, co vlastně ještě nevíme,“ říká Stanislav Hakr. Dnes jeho práci rozvíjí i dcera Natálie, která propojuje veterinární pohled na pohybový aparát koní s dlouholetou praxí svého otce. Pasování sedel se tak z původně doplňkové služby stalo jedním z pilířů odbornosti celého Equiservisu.
Pokud i ty hledáš sedlo na míru pro svého koně, ať už mladého, nebo zkušeného, vyplatí se svěřit pasování sedla odbornictvu. Široký výběr jezdeckých potřeb najdeš v Equiservisu.