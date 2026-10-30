dnes 30. října 2026 v 11:30 Čas čtení 0:00 Michal Drahný „Ikdyž se pohádáme, tak jdeme spolu na večeři,“ tvrdí beachvolejbalistky sestry Anna a Kateřina Pavelkovy. Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK „Tak se občas pohádáme, nic se neděje a prostě spolu nebudeme mluvit, tím se to vyřeší,“ tvrdí Kateřina Pavelková. Celou videoreportáž najdeš už nyní na našem youtubovém kanálu. Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! 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