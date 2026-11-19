Tu si môžeš pozrieť americké ikony ako Corvette, Cadillac či RAM a zažiť automotive svet aj mimo klasického showroomu.
Niekoľko podlaží plných prémiových áut, káva medzi Corvette a Cadillacom, aj priestor, kde môžeš pokojne stráviť celé popoludnie. Nový Todos Atrium ukazuje, že showroom nemusí byť iba miestom, kam prídeš podpísať zmluvu a odídeš s kľúčmi.
Keď sa povie automobilový showroom, pravdepodobne si predstavíš veľkú presvetlenú halu, autá zoradené vedľa seba a predajcu pripraveného vysvetliť ti výbavu vybraného modelu.
Predaj amerických áut vnímame v tomto prostredí inak než len ako obchodnú transakciu. Nejde iba o to vybrať si konkrétny model, prevziať kľúče a odísť. Chceme vytvárať vzťah, ktorý pokračuje aj po kúpe vozidla.
Nový Todos Atrium v Bratislave sa tento zaužívaný koncept snaží posunúť ďalej. Namiesto priestoru postaveného výhradne okolo predaja vzniklo miesto, ktoré prepája autá, dizajn, kávu, motoršport a komunitu.
Autá sú stále hlavnými hviezdami, no Todos Atrium má fungovať aj vtedy, keď si žiadne z nich práve neplánuješ odviezť domov. A práve to je na celom koncepte asi najzaujímavejšie.
Showroom, v ktorom chceš zostať dlhšie
Svet automobilov už dávno nie je iba o technických parametroch, výkone motora či o tom, čo sa ukrýva pod kapotou. Pre mnohých ľudí je vášňou, spôsobom trávenia voľného času, zdrojom zážitkov, témou nekonečných rozhovorov a v neposlednom rade aj priestorom, v ktorom vznikajú priateľstvá a komunity.
Todos Atrium sa nesnaží pôsobiť ako klasická predajňa, do ktorej vojdeš s konkrétnym cieľom a po hodine odchádzaš. Priestor pracuje s myšlienkou automotive lifestyle. Autá tu nie sú iba produktom, ale prirodzenou súčasťou interiéru a atmosféry.
Chceli sme vytvoriť miesto, kam ľudia prídu kvôli autám, ale budú sa sem vracať kvôli atmosfére, zážitkom a komunite.
Výrazné americké pickupy, športové modely či luxusné vozidlá fungujú tak trochu ako dizajnové objekty, ktoré si ideš pozrieť aj bez toho, aby si riešil*a ich cenu alebo výbavu.
Práve pri autách typu Corvette, Cadillac alebo RAM tento prístup funguje obzvlášť dobre. Ich proporcie, dizajn a celková vizuálna výraznosť sú totiž veľkou časťou toho, prečo ich ľudia vôbec obdivujú.
Todos Atrium chce byť miestom, kde sa môžeš len tak zastaviť, pozrieť si nové modely, stretnúť sa s kamošom alebo chvíľu pobudnúť v prostredí, ktoré je celé postavené okolo automobilovej kultúry.
A práve tým sa hranica medzi showroomom a lifestylovým priestorom začína celkom príjemne strácať.
Dáš si kávu medzi Corvette a Cadillac
Jednou z najzaujímavejších častí celého konceptu je Todos Atrium Café.
Kaviareň pomáha zmeniť charakter priestoru z klasického showroomu na miesto, kde má zmysel tráviť čas aj bez toho, aby si práve riešil*a kúpu auta. Môžeš sa tu zastaviť na kávu, dať si pracovné stretnutie alebo sa jednoducho usadiť medzi autami a sledovať dianie okolo.
Práve tento detail je dôležitý. Kaviareň tu nefunguje iba ako doplnok pre zákazníkov, ale ako prirodzený meeting point celého priestoru.
Todos Atrium Café je miestom, kde sa americké vozidlá nielen predávajú, ale aj žijú. Kde sa zákazník môže stať členom komunity a kde sa z jedného stretnutia pri káve, spoločného sledovania Formuly 1 alebo rozhovoru o aute môže začať vzťah, ktorý pokračuje ešte mnoho rokov.
Todos Atrium počíta aj s komunitnými aktivitami, spoločnými jazdami, prezentáciami modelov či sledovaním motoršportu. Z obyčajného showroomu sa tak cez víkend môže stať miesto, kde spolu ľudia pozerajú preteky, debatujú o autách alebo plánujú ďalšiu jazdu.
Ľudia sem neprichádzajú iba kvôli autám samotným, ale aj kvôli rozhovorom, osobným skúsenostiam a atmosfére. Presne tento komunitný rozmer má Todos Atrium Café podporovať.
Americká automobilová kultúra na jednom mieste
Samotné autá, samozrejme, zostávajú v centre diania. Todos Atrium sa výrazne orientuje na americký automotive svet. Nájdeš tu značky ako RAM, Dodge, Corvette, Chevrolet, Cadillac, GMC či Ford F-150. Dôležitejšie než samotný zoznam značiek je však to, ako s nimi celý koncept pracuje.
Namiesto toho, aby automobil prezentoval iba cez výkon, zrýchlenie alebo technické parametre, ukazuje ho ako súčasť životného štýlu. Pre niekoho je auto dopravný prostriedok, pre iného hobby, zberateľský objekt alebo dôvod stráviť nedeľu debatou o autách.
Americké vozidlá majú silný charakter, vlastnú históriu a osobitý štýl. Často sú spojené s emóciou, individualitou a určitým spôsobom života.
A práve americké autá sa na takýto typ prezentácie hodia veľmi prirodzene. Pickupy, športové aj luxusné modely majú výraznú identitu a vlastnú kultúru, ktorú Todos Atrium nechce oddeľovať od samotného predaja. Nový showroom tak nie je iba miesto, kde autá stoja. Má byť miestom, kde sa okolo nich niečo deje.
Môžeš prísť, aj keď auto vôbec nepotrebuješ
Najväčší rozdiel oproti klasickému showroomu je pomerne jednoduchý: do Todos Atrium môžeš mať dôvod prísť aj bez toho, aby si práve kupoval*a auto.
Priestor má postupne fungovať ako meeting point pre automotive komunitu – od Cars & Coffee a spoločných jázd cez prezentácie nových modelov až po eventy pre automobilových nadšencov.
Práve koncept Cars & Coffee dobre vystihuje celú myšlienku. Ľudia si prídu pozrieť zaujímavé autá, porozprávať sa s ich majiteľmi, vymeniť si skúsenosti a zostať na kávu. Niekto už americké auto vlastní, iný o ňom iba premýšľa a ďalší sa chce len pozrieť na niečo, čo bežne na parkovisku pred supermarketom nestretneš.
Zmyslom je, aby vzťah s miestom nekončil pri kúpe auta. Majiteľ sa môže vrátiť na ďalšie stretnutie, event alebo len na kávu a postupne sa stať súčasťou komunity.
Todos Atrium chce meniť predstavu o tom, ako má automobilový showroom fungovať. Nie iba miesto, kde si pozrieš auto. Ale miesto, kam sa kvôli autám budeš chcieť vrátiť.
Kým Todos Atrium rozvíja svet amerických automobilov smerom k showroomu, komunite, zážitkom a životnému štýlu, Todos Panónska pokračuje vo svojej servisnej úlohe.